Глава ОП Андрій Богдан очолив «святкову» ходу дівчат з шампанським на День незалежності України в Сен-Тропе (відео)



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Глава Офісу президента Андрій Богдан Фото 1+1

Дівчата з глибоким декольте несли пляшки з шампанським під звуки гімну України

Поки вся країна відзначала День Незалежності України, глава Офісу президента Андрій Богдан перебував далеко від Батьківщини і був відсутній на офіційних заходах в Києві.

Він відзначав найважливіше державне свято на Лазурному березі Франції в Сен-Тропе, повідомляє Страна.ua.

Андрій Богдан відвідав святкову вечірку в місцевому ресторані L’Opera.

У розпорядженні Страна.ua виявилося відео як Андрій Богдан веселиться в галасливій та веселій компанії. Він очолив процесію дівчат з глибоким декольте, які несли пляшки з шампанським під звуки гімну України.

Скрін з відео

А ось як виглядає ресторан L’Opera.

Як повідомлялося, глави Офісу президента не було ні на офіційній ході з нагоди Дня незалежності, ні на урочистому прийомі в Маріїнському палаці. Андрій Богдан 23 серпня відвідав в Ніцці весілля юриста Андрія Довбенко з Анною Огренчук.