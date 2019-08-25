  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Глава ОП Андрій Богдан очолив «святкову» ходу дівчат з шампанським на День незалежності України в Сен-Тропе (відео)

    • Розсилка
    Глава Офісу президента Андрій Богдан&nbsp; - Глава ОП Андрій Богдан очолив «святкову» ходу дівчат з шампанським на День незалежності України в Сен-Тропе (відео)
    Глава Офісу президента Андрій Богдан 
    Фото 1+1

    Дівчата з глибоким декольте несли пляшки з шампанським під звуки гімну України

    Поки вся країна відзначала День Незалежності України, глава Офісу президента Андрій Богдан перебував далеко від Батьківщини і був відсутній на офіційних заходах в Києві.

    Він відзначав найважливіше державне свято на Лазурному березі Франції в Сен-Тропе, повідомляє Страна.ua.

    Андрій Богдан відвідав святкову вечірку в місцевому ресторані L’Opera.

    Читайте також

    У розпорядженні Страна.ua виявилося відео як Андрій Богдан веселиться в галасливій та веселій компанії. Він очолив процесію дівчат з глибоким декольте, які несли пляшки з шампанським під звуки гімну України.

    Скрін з відео 

    А ось як виглядає ресторан L’Opera.

    _2

    1_01

    Як повідомлялося, глави Офісу президента не було ні на офіційній ході з нагоди Дня незалежності, ні на урочистому прийомі в Маріїнському палаці. Андрій Богдан 23 серпня відвідав в Ніцці весілля юриста Андрія Довбенко з Анною Огренчук.

    Читайте також
    весілля День Незалежності ресторан Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ