ЗМІ: Богдан пропустив святкування Дня Незалежності через весілля в Сен-Тропе



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Глава Офісу президента України Андрій Богдан Фото: Главком

Глави Офісу президента не було ні на офіційній ході з нагоди Дня Незалежності, ні на урочистому прийомі в Маріїнському палаці

Глава Офісу президента України Андрій Богдан, якого у суботу не було на святкових заходах з нагоди Дня Незалежності, 23 серпня відвідав весілля юриста Андрія Довбенка на Лазурному березі Франції.

Про це видання «Новое время» повідомило джерело.

Глави Офісу президента Андрія Богдана не було ні на офіційній ході з нагоди Дня Незалежності, ні на урочистому прийомі, влаштованому після президентом Володимиром Зеленським в Маріїнському палаці в центрі Києва.

«Джерело НВ повідомляє, що Богдан вчора відвідав весілля юриста Андрія Довбенка з Анною Огренчук на Лазурному березі Франції в Сен-Тропе», - інформує ЗМІ.

«Довбенко відомий тим, що фігурує в паперах Yanukovychleaks як юрист в організації Сергія Курченка», - пишуть «Нашi грошi».

Журналіст Соня Кошкіна підтверджує, що Богдан не зміг бути присутнім в Києві, тому що перебуває у Франції.

«Коли збиралася на президентський прийом, колеги просили уточнити у пана Богдана, чи не передумав він щодо непотрібності «старих» журналістів», - зазначила Кошкіна.

«Чесно намагалася знайти Андрія Йосиповича в Маріїнському...Шукала, але не знайшла. Адже його там не було. Причина проста: Богдан на відпочинку. На Лазурному березі Франції. Ніцца, Монако, ось це ось все. Хороші місця, розумію його», - пише Кошкіна в своєму каналі в Telegram.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.