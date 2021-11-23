Чорнобильський заповідник закликає українців придумати імена для рисей

Трьом кицькам користувачі соцмереж уже дали ім'я, на черзі ще чотири тварини

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник за допомогою фотопасток виявив 20 дорослих рисей. 11 із них ідентифікували за неповторною плямистою шкірою. Але тваринам не вистачає власних імен ㅡ вигадати їх пропонують всім охочим.

У заповіднику повідомили, що хочуть більш ґрунтовно персоніфікувати кожного хижака, щоб надалі максимально стежити за ними та захищати.

«Для цього пропонуємо саме вам, наші шанувальники, подарувати тваринам власні імена. Щотижня ми виставлятимемо по дві-три світлини рисей. Фантазуйте, придумуйте, імпровізуйте», – повідомили в заповіднику 18 листопада.

Спершу там запропонували дати імена лише трьом рисям. З того часу заповіднику надіслали понад «дві сотні серйозних і жартівливих, простих і глибоких, «кіношних» і новостворених, влучних і цікавезних імен». До того ж більшість варіантів не повторювалися.

«Стільки творчої уяви, фантазії, вдумливості, імпровізації, оригінальності під час вибору імен першим трьом рисям заповідної території з одинадцятьох ідентифікованих що, здається, тепер можна персоніфікувати всіх пухнатих хижаків не лише України, а і Європи», – йдеться у повідомленні Чорнобильського заповідника.

Вже 22 листопада у заповіднику опублікували фото ще чотирьох рисей, щоб «не розтягувати задоволення». Загалом ще вісім тварин залишаються без імен.

«Сподіваємося, ваша фантазія не вичерпалась, і так само активно, як минулого разу, ви подаруєте нашим плямистим неповторним хижакам суб’єктність і персональну впізнаваність», – зазначили у заповіднику.