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    Мисливець полював на зайців, а підстрелив жінку з онукою

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    На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців - Мисливець полював на зайців, а підстрелив жінку з онукою
    На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців
    фото з відкритих джерел

    Жінка з дитиною отримали легкі тілесні ушкодження, оскільки їх врятували зимовий одяг та відстань

    У Тернопільській області на Чортківщині мисливець під час полювання поранив жінку та дитину з мисливської рушниці. Вони отримали легкі ушкодження, пише пресслужба Національної поліції.

    «На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців. Один із чоловіків побачив здобич та вистрілив. Проте він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб, і дробинки влучили у людей», – пише пресслужба поліції.

    Внаслідок пострілу були поранені жінка 1960 року народження та її семирічна онучка. Потерпілі йшли до цвинтаря вздовж поля. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, оскільки їх врятували зимовий одяг та відстань пострілу.

    Відповідно до ч. 1 ст. 128 Кримінального Кодексу України, мисливцю загрожує обмеження волі строком до двох років.

    Напередодні на Черкащині мисливець випадково підстрелив чоловіка. Необережному мисливцю тепер загрожує до двох років позбавлення волі.

    13 листопада на території мисливських угідь у Стрийському районі Львівщини під час полювання від вогнепального поранення загинув 66-річний чоловік.

    Теги: обстріл надзвичайні ситуації тварини Тернопільщина полювaння
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    Мисливець полював на зайців, а підстрелив жінку з онукою