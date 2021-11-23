На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися

Цю сову майже не розгледіти на тлі дерева

«Алігатор ідеально злився з природою, а нубійський козел не просто так живе в горах», – коментують фото у мережі

Дикий світ досить жорстоке місце, і від здатності зливатися з природою залежить життя багатьох тварин. Наприклад, хижакам вона потрібна, щоб непомітно підкрадатися до майбутньої здобичі, а їх жертвам, щоб якомога довше залишатися непомітними.

Знайти багатьох майстрів маскування не так вже і просто, адже, щоб розгледіти тварин, на ці знімки доведеться дивитися мінімум двічі.

«Бачите американську пищуху серед цього пейзажу?», «Цей алігатор ідеально злився з природою», «У морського коника відмінно вийшло замаскуватися під кораловий риф», «Побачили на знімку гігантську рогату ящірку?», «Сову майже не розгледіти на тлі дерева», «Нубійський козел не просто так живе в горах. Побачили його?», – коментують фото користувачі мережі.