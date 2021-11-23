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    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися

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    Цю сову майже не розгледіти на тлі дерева - На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    Цю сову майже не розгледіти на тлі дерева

    «Алігатор ідеально злився з природою, а нубійський козел не просто так живе в горах», – коментують фото у мережі

    Дикий світ досить жорстоке місце, і від здатності зливатися з природою залежить життя багатьох тварин. Наприклад, хижакам вона потрібна, щоб непомітно підкрадатися до майбутньої здобичі, а їх жертвам, щоб якомога довше залишатися непомітними.

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    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися
    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися

    Знайти багатьох майстрів маскування не так вже і просто, адже, щоб розгледіти тварин, на ці знімки доведеться дивитися мінімум двічі.

    «Бачите американську пищуху серед цього пейзажу?», «Цей алігатор ідеально злився з природою», «У морського коника відмінно вийшло замаскуватися під кораловий риф», «Побачили на знімку гігантську рогату ящірку?», «Сову майже не розгледіти на тлі дерева», «Нубійський козел не просто так живе в горах. Побачили його?», – коментують фото користувачі мережі.

    Теги: тварини гумор
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    На ці фото варто дивитися двічі. Курйозні світлини тварин, які добре замаскувалися