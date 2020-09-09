Дитячий фонд ООН закликав посилити захист шкіл на сході України



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Освітній комплекс на лінії фронту у Світлодарську, де ЮНІСЕФ запроваджує концепцію «Безпечної школи» Фото: Радіо Свобода

В ООН заявили, що на Донбасі протягом попереднього навчального року зареєстрували 19 атак на школи

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає пришвидшити впровадження Декларації про безпеку шкіл в Україні у Міжнародний день захисту освіти від атак, який був запроваджений Генеральною асамблеєю ООН у 2020 році.

«Через конфлікт на сході, що триває вже сьомий рік, діти та вчителі в 3500 закладах освіти майже щодня стикаються з небезпеками, які загрожують їхньому життю і добробуту», – заявили в ЮНІСЕФ.

Там зазначили, що понад 750 шкіл і дитячих садків були пошкоджені або зруйновані з початку бойових дій на Донбасі. Багато інших закладів освіти були змушені зупиняти навчальний процес через посилення атак. Майже 400 тисяч дітей ходять до шкіл, розташованих поблизу лінії розмежування, де їхньому життю загрожують обстріли та міни.

В ООН заявили, що протягом попереднього навчального року зареєстрували 19 атак на школи. П’ять із них трапилися у квітні. Під час одного із інцидентів сімнадцятирічна дівчина отримала поранення осколками на шкільному подвір’ї.

При цьому за останні два роки кількість випадків, коли військові позиції розміщувалися менш як за кілометр від чинних закладів освіти, зросла порівняно з аналогічним періодом. Згідно з доповіддю СММ ОБСЄ , у 2019 році 36 закладів освіти по обидва боки від лінії зіткнення розташовувалися поблизу військових об’єктів.

У листопаді 2019 року Україна стала сотою країною, яка підписала Декларацію про безпеку шкіл і взяла на себе зобов’язання вжити конкретних заходів для захисту учнів, освітян та освітніх установ під час збройного конфлікту.

Експерти ЮНІСЕФ доходять висновку, що органи влади мають вжити таких заходів:

розробити механізм моніторингу та звітування про атаки на заклади освіти;

здійснити оцінку ризиків, визначивши заклади освіти, які мають більший ризик потрапити під атаку або бути використаними у військових цілях;

забезпечити систему раннього попередження та протоколи безпеки для дітей і вчителів;

включати принципи та рекомендації Декларації про безпеку шкіл до підручників та навчальних посібників під час підготовки військовослужбовців;

інтегрувати підходи, чутливі до конфлікту, в освітні політики, навчальні програми та посібники.

Джерело: Радіо Свобода