ООН попереджає: світ на порозі нової пандемії



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У Великій Британії майже дві третини жителів країни страждають надмірною вагою

Здорова і поживна їжа вже стала недоступна для трьох мільярдів чоловік

Здорова їжа стає недоступною для мільйонів людей, що може посилити проблему ожиріння у всьому світі, викликавши нову «глобальну пандемію», пише Bloomberg із посиланням на ООН.

Якщо не вжити заходів, то витрати на охорону здоров'я у всьому світі в наступному десятилітті перевищать 1,3 трильйона доларів в рік, попереджають експерти. Пандемія коронавірусу привела до збіднення людей у всьому світі, вони шукають способи заощадити на їжі, вибираючи фастфуд.

За оцінками ООН, до 132 мільйонів людей можуть зіткнутися з проблемою голоду до кінця цього року. У розвинених країнах, проте, ожиріння становить більшу загрозу, ніж голод. Наприклад, у Великій Британії майже дві третини жителів країни страждають надмірною вагою, що є найвищим показником в Європі після Мальти. Ще до пандемії нездорове харчування був причиною кожної сьомої смерті в країні, а витрати на охорону здоров'я постійно росли.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує ввести обмеження на продаж нездорової їжі в країні, а також обмежити рекламу фастфуду в інтернеті і на телебаченні.

Нагадаємо, що британські дієтологи передбачили масове ожиріння через пандемію коронавірусу.