У столичному коледжі проведуть перевірку через скандальну поведінку вчительки



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У столичному коледжі проведуть службову перевірку через скандальну поведінку вчительки

Освітній омбудсмен надіслав подання про проведення службової перевірки за фактами грубого порушення прав здобувачів освіти

У київському коледжі інформаційних систем і технологій, що на Львівській площі, проводять службову перевірку через скандальну поведінку вчительки фізкультури.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він зазначив, що те, що «робить ця істеричка – ганьба для освіти».

«Сьогодні я мав розмову з директоркою коледжу. Там проводиться службова перевірка. Я також надсилаю подання про проведення службової перевірки за фактами грубого порушення прав здобувачів освіти. А те, що деякі прихильники «совка» підтримують це неподобство – то питання не лише до вчителів, це питання – до всього суспільства, яке вважає таку ганьбу «нормальним», – написав Горбачов.

Раніше у соцмережу потрапило відео, на якому зафіксовано, як вчителька кричить і принижує студента коледжу.

Як стало відомо журналістці «Главкома» Наталці Прудкій, діти свідчать ще й про інші жахливі вчинки з боку вчительки, але всі бояться, тому розголошують лише в обмеженому колі людей.

Зокрема, вчителька вимагала зі студентів гроші за здачу нормативів - напряму заявляла перерахувати кошти їй на карточку.

Директор коледжу вже пообіцяв батькам студентів звільнити вчительку.



