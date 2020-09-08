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    У столичному коледжі проведуть перевірку через скандальну поведінку вчительки

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    У столичному коледжі проведуть службову перевірку через скандальну поведінку вчительки - У столичному коледжі проведуть перевірку через скандальну поведінку вчительки
    У столичному коледжі проведуть службову перевірку через скандальну поведінку вчительки

    Освітній омбудсмен надіслав подання про проведення службової перевірки за фактами грубого порушення прав здобувачів освіти

    У київському коледжі інформаційних систем і технологій, що на Львівській площі, проводять службову перевірку через скандальну поведінку вчительки фізкультури.

    Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    Він зазначив, що те, що «робить ця істеричка  ганьба для освіти».

    «Сьогодні я мав розмову з директоркою коледжу. Там проводиться службова перевірка. Я також надсилаю подання про проведення службової перевірки за фактами грубого порушення прав здобувачів освіти. А те, що деякі прихильники «совка» підтримують це неподобство  то питання не лише до вчителів, це питання  до всього суспільства, яке вважає таку ганьбу «нормальним»,  написав Горбачов.

    Раніше у соцмережу потрапило відео, на якому зафіксовано, як вчителька кричить і принижує студента коледжу.

    Як стало відомо журналістці «Главкома» Наталці Прудкій, діти свідчать ще й про інші жахливі вчинки з боку вчительки, але всі бояться, тому розголошують лише в обмеженому колі людей.

    Зокрема, вчителька вимагала зі студентів гроші за здачу нормативів - напряму заявляла перерахувати кошти їй на карточку.

    Директор коледжу вже пообіцяв батькам студентів звільнити вчительку.


    діти освіта скандал
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