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Hubble показав галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Hubble показав галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан (фото)
Телескоп Hubble зафіксував галактичне зіткнення
фото ілюстративне

Зіткнення отримало назву Arp-Madore 417-391

Космічний телескоп Hubble показав галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан. Про це повідомляє Еsahubble.org.

Зіткнення отримало назву Arp-Madore 417-391.

Зазначається, що Arp-Madore 417-391 розташований за 670 мільйонів світлових років від Землі.

На зображені можна побачити дві галактики, які праворуч від центру утворюють вузьке та блакитне кільце, а їх ядра - опуклість на одній зі сторін.

Hubble показав галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан (фото) фото 1

Над кільцем розташована яскрава оранжева зірка. Лівіше від центру можна побачити дві менші спіральні галактики й декілька зірок.

Варто додати, що назва сузір'я має давньогрецьке походження - на честь річки Ерідан у міфології.

Нагадаємо, 8 листопада, відбулося рідкісне астрономічне явище – повне місячне затемнення. За даними NASA, це було останнє таке затемнення до березня 2025 року. Хоча найближчими роками ще можна буде спостерігати кілька часткових місячних затемнень та повне сонячне затемнення.

Теги: космос

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