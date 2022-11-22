Hubble показав галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан (фото)
Зіткнення отримало назву Arp-Madore 417-391
Космічний телескоп Hubble показав галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан. Про це повідомляє Еsahubble.org.
Зіткнення отримало назву Arp-Madore 417-391.
Зазначається, що Arp-Madore 417-391 розташований за 670 мільйонів світлових років від Землі.
На зображені можна побачити дві галактики, які праворуч від центру утворюють вузьке та блакитне кільце, а їх ядра - опуклість на одній зі сторін.
Над кільцем розташована яскрава оранжева зірка. Лівіше від центру можна побачити дві менші спіральні галактики й декілька зірок.
Варто додати, що назва сузір'я має давньогрецьке походження - на честь річки Ерідан у міфології.
Нагадаємо, 8 листопада, відбулося рідкісне астрономічне явище – повне місячне затемнення. За даними NASA, це було останнє таке затемнення до березня 2025 року. Хоча найближчими роками ще можна буде спостерігати кілька часткових місячних затемнень та повне сонячне затемнення.
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