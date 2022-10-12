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Апарат NASA змінив рух астероїда

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Апарат NASA змінив рух астероїда
Удар космічного апарата скоротив орбітальний шлях «Діморфоса» на пів години
фото ілюстративне

Маршрут астероїда змінився під час першого випробування NASA системи захисту планети

Запущений NASA космічний апарат Dart, який навмисно врізався в астероїд «Діморфос» минулого місяця, зумів змінити його траєкторію руху. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла, оголосило космічне агентство США у вівторок, повідомляє Reuters.

Місія вартістю $330 млн, розробка якої тривала сім років, також стала першим у світі випробуванням системи планетарної оборони, покликаної запобігти потенційному зіткненню метеорита із Землею.

Результати спостережень за допомогою телескопа, представлені NASA у Вашингтоні, підтвердили, що Dart досяг своєї головної мети: змінити напрямок руху астероїда.

Астрономічні вимірювання, проведені за останні два тижні, засвідчили, що «Діморфос» опинився дещо ближче до уп’ятеро більшого батьківського астероїда «Дідімос», навколо якого він обертається, а орбітальний період скоротився на 32 хвилини. Учені передбачали, що удар Dart скоротить орбітальний шлях «Діморфоса» щонайменше на 10 хвилин, але успішною вважалася б зміна на 73 секунди. Тож фактична зміна більш ніж на пів години з похибкою плюс-мінус дві хвилини перевершила очікування.

Reuters пише, що додатковим фактором зрушення може бути склад «Діморфоса».

Астероїд розміром з «Діморфос» не становив би загрози для всієї планети, але у разі прямого влучання міг би зрівняти із землею велике місто. На думку вчених, астероїди меншого розміру трапляються набагато частіше і становлять більшу в теорії небезпеку в найближчій перспективі.

Нагадаємо, 27 вересня апарат NASA успішно атакував астероїд під час випробувань системи захисту.

Теги: NASA космос США

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