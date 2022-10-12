Апарат NASA змінив рух астероїда

Маршрут астероїда змінився під час першого випробування NASA системи захисту планети

Запущений NASA космічний апарат Dart, який навмисно врізався в астероїд «Діморфос» минулого місяця, зумів змінити його траєкторію руху. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла, оголосило космічне агентство США у вівторок, повідомляє Reuters.

Місія вартістю $330 млн, розробка якої тривала сім років, також стала першим у світі випробуванням системи планетарної оборони, покликаної запобігти потенційному зіткненню метеорита із Землею.

Результати спостережень за допомогою телескопа, представлені NASA у Вашингтоні, підтвердили, що Dart досяг своєї головної мети: змінити напрямок руху астероїда.

Астрономічні вимірювання, проведені за останні два тижні, засвідчили, що «Діморфос» опинився дещо ближче до уп’ятеро більшого батьківського астероїда «Дідімос», навколо якого він обертається, а орбітальний період скоротився на 32 хвилини. Учені передбачали, що удар Dart скоротить орбітальний шлях «Діморфоса» щонайменше на 10 хвилин, але успішною вважалася б зміна на 73 секунди. Тож фактична зміна більш ніж на пів години з похибкою плюс-мінус дві хвилини перевершила очікування.

Reuters пише, що додатковим фактором зрушення може бути склад «Діморфоса».

Астероїд розміром з «Діморфос» не становив би загрози для всієї планети, але у разі прямого влучання міг би зрівняти із землею велике місто. На думку вчених, астероїди меншого розміру трапляються набагато частіше і становлять більшу в теорії небезпеку в найближчій перспективі.

Нагадаємо, 27 вересня апарат NASA успішно атакував астероїд під час випробувань системи захисту.