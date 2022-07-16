NASA підписало договір з «Роскосмосом»: деталі угоди

Космонавт Анна Кікіна літатиме в місії SpaceX Crew-5, запуск якої заплановано на Міжнародну космічну станцію у вересні 2022 року

Космонавт Анна Кікіна літатиме в місії SpaceX Crew-5, запуск якої заплановано на Міжнародну космічну станцію у вересні 2022 року

Космонавт Роскосмосу Анна Кікіна літатиме в місії SpaceX Crew-5, запуск якої заплановано на Міжнародну космічну станцію у вересні 2022 року.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну NASA оголосило про підписання угоди з «Роскосмосом» щодо обміну місцями на кораблях, що прямують до Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє Space.com.

Астронавти NASA будуть літати на борту російського космічного корабля «Союз», а російські космонавти підійматимуться на борт приватних американських кораблів.

Першою космонавткою стане Анна Кікіна, яка відправиться в космос у складі місії SpaceX Crew-5. З нею в польоті, запланованому на вересень, будуть Ніколь Манн і Джош Кассада з NASA і Коічі Ваката з Японського агентства аерокосмічних досліджень.

Російський космонавт Андрій Федяєв буде в складі місії SpaceX Crew-6, запуск якої намічений на весну 2023 року. У цій місії також візьмуть участь Стів Боуен і Вуді Хобург з NASA.

Астронавт Френк Рубіо відправиться на МКС на тримісному кораблі «Союз» разом з космонавтами Сергієм Прокоп'євим і Дмитром Петеліним 21 вересня. Лорал О'хара з NASA попрямує на МКС на «Союз» навесні наступного року з Олегом Кононенком і Миколою Чубом.

Раніше керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у постачанні до України обладнання супутникового зв'язку.

Також повідомлялося, що «Роскосмос» обходить міжнародні санкції: розвідка назвала банк, який в цьому допомагає.