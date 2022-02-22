Телескоп James Webb зможе шукати інопланетні цивілізації

Телескоп James Webb, який був запущений у грудні 2021 року, став найпотужнішою і досконалою космічною обсерваторією

Космічний телескоп James Webb гіпотетично зможе виявити інопланетну цивілізацію за рахунок забруднень атмосфери, які вони виробляють. Препринт статті про це було опубліковано у репозиторії arXiv.

Телескоп James Webb, який був запущений у грудні 2021 року, став найпотужнішою і досконалою космічною обсерваторією. Він працюватиме, в основному, в інфрачервоному діапазоні, дозволить побачити світло перших зірок у всесвіті та зможе вивчити безліч планет.

Джейкоб Хакк-Місра з Космічного наукового інституту Blue Marble у Сіетлі та його колеги досліджували можливості James Webb з вивчення гіпотетичних інопланетних цивілізацій. Дозвіл телескопа заздалегідь недостатньо для виявлення інопланетних будівель, але дослідники припускають, що спектрометри обсерваторії дозволять зафіксувати в атмосфері гази штучного походження.

Насамперед, автори говорять про хлорфторвуглеці, які грали Землі, переважно, роль холодоагентів. Їх використання заборонили в 1980-х роках через шкоду екології, але, як пишуть вчені, «якщо ці гази будуть виявлені будь-де в галактиці, то майже напевно їх можна буде вважати ознакою активної індустріалізації».

Такий метод пошуку має низку обмежень. Так, якщо батьківська зірка буде надто яскравою, її світло придушить сигнал від планети. Зокрема, аналог James Webb у інших цивілізацій не дозволив би виявити хлорфторвуглецю Землі. Тому пошуки слід зосередити навколо зірок М-класу, порівняно тьмяних червоних карликів.

Нагадаємо, астрономи показали, який вигляд має зірка після вибуху (фото).

Раніше телескоп Hubble сфотографував «космічного дивака».

Читайте також: