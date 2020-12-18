Єдиний сервіс 104.ua долучився до національного проєкту Дія.Цифрова освіта

Найближчими тижнями десятки інших хабів 104.ua також долучаться до національного проєкту з розвитку цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта

18 грудня 2020 року, Київ В рамках співпраці між Міністерством цифрової трансформації та ТОВ «104.ua» центри обслуговування клієнтів «104.ua Клієнтський простір» перетворяться в цифрові хаби. В них бажаючі зможуть отримати уроки цифрової грамотності в рамках всеукраїнського проекту Дія. Цифрова освіта.

На першому етапі цифровими хабами стануть 18 регіональних центрів «104.ua Клієнтський простір», що розміщені в обласних центрах України.

«Ми плануємо, що всі наші центри обслуговування, яких нараховується 125 по всій Україні долучаться до проєкту Дія. Цифрова освіта. Для цього понад 40 наших спеціалістів вже пройшли навчання та стануть тренерами. Вони передаватимуть свої знання щодо використання Дії та залучатимуть споживачів до диджиталу», – зазначив директор ТОВ «104.ua» Юрій Петрук.

Найближчими тижнями десятки інших хабів 104.ua також долучаться до національного проєкту з розвитку цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що завдяки партнерству ще більше українців отримають можливість завітати на локації, де можна безкоштовно отримати доступ до сайту Дія.Цифрова освіта та пройти навчання з цифрової грамотності.

Першими хабами 104.ua, які вже долучилися до національного проєкту з розвитку цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта, стали:

Вінниця, вул. Шмідта, 32 Луцьк, пр. Молоді, 14а Дніпро, вул. Паторжинського, 24 Кам'янське, вул. Лісопильна, 8а Житомир, вул. Київська, 54 Ужгород, вул. Погорєлова, 2 Запоріжжя, вул. Південне шосе, 52 Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 37 Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 2а Львів, вул. Золота, 42 Миколаїв, вул. Нікольська, 25А Рівне, вул. Академіка Грушевського, 8 Суми, вул. Олексія Береста, 21 Дергачі, вул. Каштанова, 5 Харків, Гімназійна наб, 18а Хмельницький, вул. Свободи, 22 Чернівці, вул. Головна, 243 Чернігів, просп. Перемоги, 108

Міністерство цифрової трансформації України продовжує пошук хабів цифрової освіти по всій Україні.

Компанія 104.ua заснована Регіональною Газовою Компанією з метою впровадження єдиних стандартів якісного обслуговування споживачів природного газу. РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.