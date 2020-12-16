МОЗ буде вчитися викликати літніх людей на Covid-вакцинацію

В Україні початок вакцинації від коронавірусу планують на лютий наступного року

Навчання пройдуть наступного тижня, ─ Ляшко

Наступного тижня відбудеться тестування моделі запису/виклику на щеплення від Covid-19 людей похилого віку. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на сторінці у Facebook.

За словами Ляшка, він приїхав без попередження до медичної установи у Бориспіль.

«Обговорити нові підходи до забору матеріалу на тестування, дізнатися готовність до тестування швидкими тестами на антиген (заодно «пошукати» ці тести, які вже закуплені за державний кошт), оцінити існуючі алгоритми доставки зразків до вірусологічної лабораторії, а також почути експертну думку щодо запропонованих нами підходів до проведення щеплень проти Covid-19», ─ зазначив головний державний лікар.

Ляшко повідомив, що інформація, яку почув від медиків вже лягла в основу нового проєкту розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. «Наступного тижня протестуємо модель запису/виклику на щеплення від Covid-19 людей похилого віку», ─ зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, 16 грудня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна може почати вакцинацію від Covid-19 вже в лютому наступного року.

Раніше у МОЗ прогнозували, що вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.