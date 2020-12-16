По 1 тисячі грн: у Мукачеві даватимуть випускникам школи грошові винагороди за досягнення у навчанні

Також, будуть давати по 50 тисяч грн тому, хто складе ЗНО на 200 балів

У Мукачеві схвалили проєкт програми розвитку освіти міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Про це пише пресслужба Мукачівської міської ради у Facebook.

У відділі освіти Мукачівської міськради повідомили, що всі випускники 2021 року отримають 1000 гривень грошової винагороди, а за найвищий бал із зовнішнього незалежного оцінювання з принаймні одного предмета – 50 тисяч гривень.

Учителі учнів, які склали хоча б одне ЗНО на 200 балів, також отримають грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень.

Крім того, у новому проєкті програми розвитку освіти передбачене збільшення грошової винагороди і для учнів, які відмінно склали державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, – до 15 тисяч гривень. Програма також передбачає виплати стипендіатам міськради – 20 найкращим спортсменам і 20 найкращим учням.

На це закладено понад 3,9 мільйона гривень. У відділі освіти міськради Мукачева Громадському повідомили, що поки не можуть точно сказати, чи вистачить коштів на виплати випускникам – цю ініціативу місто запроваджує вперше.

За даними Мукачівської міської ради, у 2019-2020 навчальному році у місті школи закінчили близько 1100 учнів, із них чотири склали хоча б одне ЗНО на 200 балів.

Зазначимо, що міністр освіти Сергій Шкарлет вже повідомляв, що Міністерство освіти і науки України готується обговорювати можливість початку навчання дітей у школах з п'яти років.

Нагадаємо, що Шкарлет відповів, чи буде скасована 12-річна шкільна освіта.

До слова, Міносвіти просить вчителів не перевантажувати дітей.