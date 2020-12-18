Студенти вийдуть на протест проти Шкарлета

Студентські та молодіжні організації розпочинають протестну кампанію проти новопризначеного міністра освіти

Студентські та молодіжні організації проведуть низку акцій протесту проти новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета. Акції анонсували на фейсбук-сторінці організації «Українські студенти за свободу».

Організатори акцій вважають, що Сергій Шкарлет не може очолювати Міністерство освіти через плагіат у його наукових роботах, зв’язки із Партією регіонів та скандали, у які він потрапляв, поки виконував обов’язки міністра. Зокрема, йдеться, про ідею зробити ЗНО необов’язковим.

Окрім цього, на думку наукової та студентської спільноти, Сергій Шкарлет як тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти провалив підготовку до нового навчального року та не організував процес закупівлі засобів індивідуального захисту для освітян. Про це йдеться у відкритих листах до президента, депутатів та прем’єр-міністра від науковців, освітян, громадських активістів.

«Ми, студенти, вважаємо, що плагіатор та колишній регіонал не може очолювати Міністерство освіти. Тому ми оголошуємо протестну кампанію «Стоп Шкарлет». Закликаємо науковців, вчителів, батьків, студентів, громадських активістів та всіх небайдужих приєднуватися до акцій протесту і вимагати призначити гідного очільника міністерства», – коментує Даніїл Лубкін, голова організації «Українські студенти за свободу».

Перша акція проти нового очільника міністерства освіти відбудеться у п’ятницю, 18 грудня, об 11:00 під Верховною Радою. Учасники вимагатимуть від Дмитра Разумкова визнати, що Сергій Шкарлет був призначений незаконно через кнопкодавство під час голосування та відсторонити його від обов'язків.

У понеділок, 21 грудня, о 18:00 під Офісом президента пройде всеукраїнська акція «Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту». Також на протест вийдуть студенти, науковці, батьки, громадські активісти у Вінниці, Чернігові, Полтаві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Миколаєві, Львові, Луцьку, Хмельницьку, Тернополі та інших містах. Деталі будуть повідомлені на фейсбук-сторінці організаторів.

Акції організовують студентські та молодіжні громадські організації: Українські студенти за свободу, Молодіжний націоналістичний конгрес, Українська асоціація студентів, Фундація регіональних ініціатив, Рух опору капітуляції, Демократична сокира, Всеукраїнська громадська організація «Солідарна молодь». Перелік доповнюється.

Нагадаємо, кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти підтримало 226 нардепів, зокрема, 171 нардеп від «Слуги народу», всі присутні на засіданні 20 депутатів з ОПЗЖ, 12 членів партії «За майбутнє», 16 з депутатської групи «Довіра» та 7 позафракційних.

16 грудня Комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів для підтримки кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

З 25 червня Шкарлет керує МОН у статусі в.о.міністра.

Як повідомлялося, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови Верховної Ради та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, які свідчать про наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Зокрема, у вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.