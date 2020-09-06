Лікар пояснив здатність людини швидко забувати погане
Згадати все, що сталося можна, якщо постаратися – науковець
Лікар-невролог Рустем Гайфутдинов пояснив здатність людини швидко забувати погані спогади.
Як пояснив Гайфутдинов, негативні спогади залишаються в пам’яті, проте доступ до них обмежений. «Якщо ми будемо постійно в негативі і переживаннях, то це ніяк не продовжить життя і не зробить нас успішними», – сказав він, додавши, що в моменти негативних переживань людина дуже вразлива.
Фахівець відзначив, що згадати все, що сталося можна, якщо постаратися. За його словами, для цього існують спеціальні практики в судовій медицині. «Людина може згадати деталі, подробиці, відчуття зорові і слухові, а також всі тілесні відчуття. Це все чітко фіксується в голові», – додав Гайфутдинов.
Нагадаємо, вчені Дартмутського коледжу і Національного бюро економічних досліджень (США) визначили, в якому віці людина проживає найнещасливіший період у своєму житті.