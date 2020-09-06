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    Наука та освіта

    Лікар пояснив здатність людини швидко забувати погане

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    Негативні спогади залишаються в пам&rsquo;яті, проте доступ до них обмежений - Лікар пояснив здатність людини швидко забувати погане
    Негативні спогади залишаються в пам’яті, проте доступ до них обмежений

    Згадати все, що сталося можна, якщо постаратися – науковець

    Лікар-невролог Рустем Гайфутдинов пояснив здатність людини швидко забувати погані спогади.

    Як пояснив Гайфутдинов, негативні спогади залишаються в пам’яті, проте доступ до них обмежений. «Якщо ми будемо постійно в негативі і переживаннях, то це ніяк не продовжить життя і не зробить нас успішними», – сказав він, додавши, що в моменти негативних переживань людина дуже вразлива.

    Фахівець відзначив, що згадати все, що сталося можна, якщо постаратися. За його словами, для цього існують спеціальні практики в судовій медицині. «Людина може згадати деталі, подробиці, відчуття зорові і слухові, а також всі тілесні відчуття. Це все чітко фіксується в голові», – додав Гайфутдинов.

    У 2013 році група американських фахівців з Північно-Західного університету в Чикаго, штат Іллінойс, розробила методику, яка дозволяє відредагувати людську пам’ять під час сну. В рамках експерименту вчені знайшли спосіб послабити асоціацію між запахами і спогадами про неприємний і хворобливий удар струмом.

    Нагадаємо, вчені Дартмутського коледжу і Національного бюро економічних досліджень (США) визначили, в якому віці людина проживає найнещасливіший період у своєму житті

    лікар наука
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