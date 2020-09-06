«Буде, як в Італії». Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю склав невтішний прогноз для України



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Лікар прогнозує, що ближче до кінця осені ситуація з коронавірусом буде нагадувати події в Італії минулої весни

Інфекціоніст Александрін: населення дуже розслабилося. Воно не довіряє центральній владі

Кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, інфекціоніст Андрій Александрін зазначає, що через неправильну підготовку правил для навчання під час пандемії – вже до кінця вересня всі школи закриються, але ближче до кінця осені ситуація буде нагадувати події в Італії минулої весни. Про це медик розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами медика, українцям варто знову готуватися до жорсткого карантину, потому що показник захворюваності дуже високий.

«По-перше, населення дуже розслабилося. Воно не довіряє центральній владі. По-друге, за моїми спостереженнями, наразі величезна проблема – внутрішньо колективні спалахи. Одна хвора людина прийшла на роботу на велике підприємство, там попчихала-покашляла, усіх позаражала, і за кілька днів отримала лабораторне підтвердження Covid-19. Ось вам і спалах. Я не хочу лякати, але просто як інфекціоніст розумію: у кінці жовтня – на початку листопада ми отримаємо точно таку ситуацію, як була весною в Італії чи Іспанії, коли до лікарні звозитимуть величезну кількість хворих, і медики змушені будуть з трьох пацієнтів обирати одного, чиї шанси на одужання найвищі, і лікувати його», – говорить інфекціоніст.

Крім того, Андрій Александрін наголосив, що центральна влада веде неправильний діалог з приводу коронавірусу з суспільством.

«У нас нетолерантне суспільство, воно не законослухняне. І я його розумію, бо ж суспільству не можна лише забороняти, з ним потрібно постійно вести діалог, пояснювати, давати відповіді. І сухого щоденного фактажу про кількість хворих і померлих щодоби недостатньо. Потрібно пояснювати логіку обмежень, до прикладу, якого біса справді потрібно одягати маску у закритих приміщеннях, як от супермаркети; для чого потрібно зберігати півтораметрову дистанцію; навіщо якісно намилювати руки впродовж 20 секунд; і навіщо витирати руки одноразовим рушником в офісі. Також необхідно роз’яснювати епідеміологічні особливості Covid-19 – життя показало, що основні епідемічні уявлення з цим вірусом не спрацьовують. Наприклад, суспільство очікувало, що влітку відбудеться зниження кількості хворих, як це буває з грипом, але так не сталося. У тому числі, через погану вентиляцію більшості закритих приміщень», – наголошує інфекціоніст.

Також, Андрій Александрін нагадав, що проти коронавірусу досі немає вакцини, тому дуже важливо дотримуватися правил заходів інфекційної безпеки.

«Згадайте, коли у 2009 році у світі і в Україні циркулював грип штаму Н1N1, смертність від нього була високою – зокрема, в Україні за сезон загинули близько 1700 людей. Люди були теж налякані. Водночас тоді, по-перше, була вакцинація від цього грипу. Від Covid-19 немає ані вакцини, ані специфічних противірусних препаратів. Уся профілактика – це дотримання заходів інфекційної безпеки», – додає лікар.

До слова, МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.

Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.

Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

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