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    Наука та освіта

    Вчені визначили найнещасливіший вік людини

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    В 70 років люди знову досягають найбільшого задоволення від життя - Вчені визначили найнещасливіший вік людини
    В 70 років люди знову досягають найбільшого задоволення від життя

    Задоволення від життя залежить не від зовнішніх чинників, а від біохімічних процесів в організмі і рівня гормонів

    Вчені Дартмутського коледжу і Національного бюро економічних досліджень (США) визначили, в якому віці людина проживає найнещасливіший період у своєму житті. Документ з матеріалами дослідження розміщений на сайті бюро.

    Фахівці вивчили дані з 132 країн. Людей різного віку просили оцінити свій рівень задоволеності життям. Виявилося, що найщасливіший період у житті людини припадає на 18-20 років, потім ситуація погіршується і досягає піку приблизно в 47-48 років. Відзначається, що у жителів розвинених країн криза настає в 47 років, в країнах, що розвиваються – в 48 років і два місяці, а в Росії, Китаї та Мексиці – в 43 роки. Такий стан триває до 60 років, після чого починається підйом і в 70 років люди знову досягають найбільшого задоволення від життя.

    Дослідники підкреслили, що це залежить не від зовнішніх чинників, а від біохімічних процесів в організмі і рівня гормонів.

    Раніше лікар-невролог Рустем Гайфутдинов пояснив здатність людини швидко забувати погані спогади. За його словами, негативні спогади залишаються в пам’яті, проте доступ до них обмежений. Фахівець відзначив, що згадати все, що сталося можна, якщо постаратися. Для цього існують спеціальні практики в судовій медицині.
    криза наука вік
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