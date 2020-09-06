Вчені визначили найнещасливіший вік людини



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В 70 років люди знову досягають найбільшого задоволення від життя

Задоволення від життя залежить не від зовнішніх чинників, а від біохімічних процесів в організмі і рівня гормонів

Вчені Дартмутського коледжу і Національного бюро економічних досліджень (США) визначили, в якому віці людина проживає найнещасливіший період у своєму житті. Документ з матеріалами дослідження розміщений на сайті бюро.

Фахівці вивчили дані з 132 країн. Людей різного віку просили оцінити свій рівень задоволеності життям. Виявилося, що найщасливіший період у житті людини припадає на 18-20 років, потім ситуація погіршується і досягає піку приблизно в 47-48 років. Відзначається, що у жителів розвинених країн криза настає в 47 років, в країнах, що розвиваються – в 48 років і два місяці, а в Росії, Китаї та Мексиці – в 43 роки. Такий стан триває до 60 років, після чого починається підйом і в 70 років люди знову досягають найбільшого задоволення від життя.

Дослідники підкреслили, що це залежить не від зовнішніх чинників, а від біохімічних процесів в організмі і рівня гормонів.

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