Російські лікарі хочуть спільно з німецькими колегами дослідити стан Навального

У РФ досі не розуміють основну причина стану Навального

Глава Національної медичної палати Росії Леонід Рошаль запропонував колегам у Німеччині разом встановити «причини стану Олексія Навального».

Про це повідомляє DW.

«Російські лікарі запропонували створити спільну з німецькими колегами експертну групу, щоб установити причину стану політика Олексія Навального», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з такою ініціативою до Лікарської палати Німеччини звернулася Національна медична палата РФ. Про це повідомив її президент Леонід Рошаль.

За словами Рошаля, основна причина стану Навального «дотепер незрозуміла», а доля російського опозиціонера «хвилює багатьох».

«Якщо виявиться, що, справді, Навальний був отруєний, ми вважаємо, що необхідно в Росії порушити кримінальну справу», – підкреслив Рошаль, висловивши сподівання на позитивну відповідь німецької сторони.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.