Мінцифри запустило бібліотеку аудіокниг, які потрібні для підготовки до ЗНО

Добірку 60 аудіокниг із творами української літератури, що входять до програми ЗНО, вже можна безкоштовно прослухати

Усі книги озвучено голосами українських зірок

Міністерство цифрової трансформації запустило новий освітній проєкт під назвою «Слухай». Йдеться про онлайн-бібліотеку аудіокниг, що входять до програми ЗНО.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«На карантині усі перейшли на навчання онлайн. Нові цифрові рішення у сфері освіти набули особливої актуальності. Проєкт «Слухай» влучив просто в ціль - запропонував озвучити книги з програми ЗНО в аудіоформат. Ми і надалі будемо підтримувати такі соціальні ініціативи, які сприяють побудові цифрової держави», - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що освітній проєкт «Слухай» став переможцем онлайн-конкурсу корисних думок та ідей HackCorona, які допоможуть українцям протистояти пандемії. Конкурс ініціював віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за допомогою програми EGAP, яка фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа та Innovabridge. Загалом у хакатоні взяли участь майже 900 проєктів.

«Слухай» - це найбільша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою, озвучених голосами українських селебріті. Добірку 60 аудіокниг із творами української літератури, що входять до програми ЗНО, вже можна безкоштовно прослухати за посиланням: sluhay.com.ua/zno.

До озвучки долучились: Олена Кравець, Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Степан Казанін, Юрій Великий, Володимир Мартинець, Анастасія Оруджова, Володимир Шумко, Марта Адамчук, Ната Жижченко, Ліля Ребрик, Даша Астаф'єва, Гарік Корогодський, Тетяна Будь та інші зірки.

«Проєкт «Слухай» - про нову українську ідентичність. Це бібліотека нового покоління з великою соціальною місією - зробити освіту більш інклюзивною та пристосованою до нового світового порядку», - зауважив автор проєкту, громадський діяч Олександр Барабошко.

«Слухай» отримав фінансування, і це дасть змогу наростити базу літератури на платформі та підвищити впізнаваність серед українців, зауважили у Мінцифри.