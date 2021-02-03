Оформлення субсидій і соцвиплат онлайн: стало відомо, коли запрацює сервіс

Вже скоро багато довідок можна буде отримати дуже швидко в онлайні

Нова система дозволить заощадити десятки мільярдів гривень в рік

Міністерство цифрової трансформації працює над створенням Єдиної інформаційної системи соціальних виплат. Першими послугами в системі стануть субсидії та соціальні виплати, саму систему планують запустити в кінці весни 2021 року.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, така система дозволить заощадити десятки мільярдів гривень в рік.

«Сьогодні всі системи роздроблені і між ними немає взаємозв'язку. А держава платить тисячі пенсій «мертвим душам». Як з землею, так і з соціальною сферою», - заявив Федоров.

Міністр зазначив, що щодо створення даної інформаційної системи вже був указ президета.

«Ми активно рухаємося по ній, вона в розробці. Плануємо в кінці весни запустити перші послуги в системі. Буде взагалі чудово. Ми не будемо ганяти людей за довідками. Все можна буде отримати дуже швидко в онлайні», - додав Федоров.

Зазначимо, що в Мінцифрі планують перевести багато держпослуг в онлайн. Зокрема, незабаром українці зможуть за кілька хвилин змінити місце реєстрації.

Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.

Крім того, 3 лютого Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести електронний реєстр лікарняних.