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    Суспільство

    Україна переходить в режим paperless

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    Для успішної цифровізації важливо вирішити питання із захистом персональних даних, наголосили у Мінцифри - Україна переходить в режим paperless
    Для успішної цифровізації важливо вирішити питання із захистом персональних даних, наголосили у Мінцифри
    Скріншот з Youtube

    Відповідно до режиму paperless, будь-яку послугу можна отримати онлайн

    З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні. Україна перейде в режим paperless.

    Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

    За словами керівника Мінцифри Михайла Федорова, світ безповоротно переходить в онлайн, а Україна не відстає в цьому питанні, а й задає свій темп.

    «Це коли держава не має права вимагати документ у людини, якщо він вже є в будь-якому державному реєстрі», – зазначив Федоров.

    На практиці це означає, що цифрові документи громадянина повинні діяти завжди і всюди.

    Відповідно до режиму paperless, будь-яку послугу можна отримати онлайн. Також усі органи влади зможуть працювати з електронними документами, що мають інтерфейс перевірки необхідної інформації в держреєстрах. Увесь бізнес оцифровує свої внутрішні процеси.

    «Для успішної цифровізації важливо вирішити питання із захистом персональних даних ... Ми маємо всі шанси зафіксувати новий бренд країни – бренд держави в смартфоні», – підсумував Федоров.

    Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.

    Теги: документи смартфон реєстрація Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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