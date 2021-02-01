Україна переходить в режим paperless

Для успішної цифровізації важливо вирішити питання із захистом персональних даних, наголосили у Мінцифри

Відповідно до режиму paperless, будь-яку послугу можна отримати онлайн

З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні. Україна перейде в режим paperless.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

За словами керівника Мінцифри Михайла Федорова, світ безповоротно переходить в онлайн, а Україна не відстає в цьому питанні, а й задає свій темп.

«Це коли держава не має права вимагати документ у людини, якщо він вже є в будь-якому державному реєстрі», – зазначив Федоров.

На практиці це означає, що цифрові документи громадянина повинні діяти завжди і всюди.

Відповідно до режиму paperless, будь-яку послугу можна отримати онлайн. Також усі органи влади зможуть працювати з електронними документами, що мають інтерфейс перевірки необхідної інформації в держреєстрах. Увесь бізнес оцифровує свої внутрішні процеси.

«Для успішної цифровізації важливо вирішити питання із захистом персональних даних ... Ми маємо всі шанси зафіксувати новий бренд країни – бренд держави в смартфоні», – підсумував Федоров.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.