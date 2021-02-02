Мінцифри веде переговори щодо виходу на український ринок Netflix та PayPal

Щодо Netflix йдеться про можливе відкриття центру досліджень і розробок в Україні

Міністерство цифрової трансформації домовляється зі стрімінговим відеосервісом Netflix та системою платежів PayPal щодо виходу на український ринок.

Про це розповів заступник міністра з питань розвитку IT Олександр Борняков.

«Ми зараз ведемо переговори з PayPal, Netflix, Stripe (американський платіжний сервіс), щоб ці компанії почали працювати в Україні», – сказав він.

Щодо Netflix йдеться про можливе відкриття центру досліджень і розробок в Україні.

За словами Борнякова, Мінцифри сприятиме локалізації контенту Netflix для українців.

Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.

До слова, Netflix назвав найпопулярніші у США зарубіжні серіали.