Мінцифри веде переговори щодо виходу на український ринок Netflix та PayPal
Мінцифри сприятиме локалізації контенту Netflix для українців
Щодо Netflix йдеться про можливе відкриття центру досліджень і розробок в Україні
Міністерство цифрової трансформації домовляється зі стрімінговим відеосервісом Netflix та системою платежів PayPal щодо виходу на український ринок.
Про це розповів заступник міністра з питань розвитку IT Олександр Борняков.
«Ми зараз ведемо переговори з PayPal, Netflix, Stripe (американський платіжний сервіс), щоб ці компанії почали працювати в Україні», – сказав він.
Щодо Netflix йдеться про можливе відкриття центру досліджень і розробок в Україні.
За словами Борнякова, Мінцифри сприятиме локалізації контенту Netflix для українців.
Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.
Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.
До слова, Netflix назвав найпопулярніші у США зарубіжні серіали.