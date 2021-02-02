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    Культура

    Мінцифри веде переговори щодо виходу на український ринок Netflix та PayPal

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    <p>Мінцифри сприятиме локалізації контенту Netflix&nbsp;для українців</p> - Мінцифри веде переговори щодо виходу на український ринок Netflix та PayPal

    Мінцифри сприятиме локалізації контенту Netflix для українців

    Щодо Netflix йдеться про можливе відкриття центру досліджень і розробок в Україні

    Міністерство цифрової трансформації домовляється зі стрімінговим відеосервісом Netflix та системою платежів PayPal щодо виходу на український ринок.

    Про це розповів заступник міністра з питань розвитку IT Олександр Борняков.

    «Ми зараз ведемо переговори з PayPal, Netflix, Stripe (американський платіжний сервіс), щоб ці компанії почали працювати в Україні», – сказав він.

    Щодо Netflix йдеться про можливе відкриття центру досліджень і розробок в Україні.

    За словами Борнякова, Мінцифри сприятиме локалізації контенту Netflix для українців.

    Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні. 

    Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.

    До слова, Netflix назвав найпопулярніші у США зарубіжні серіали.

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    Теги: кіно культура Україна Міністерство цифрової трансформації України
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