Міносвіти дозволило школам самим вирішувати, коли цього року влаштовувати перший дзвоник



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Свято можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок

Рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад окремо.

У зв'язку з цим, свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

«Оскільки питання організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти відноситься до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути проведено як 1 вересня, так і 3 вересня», - йдеться в повідомленні відомства.

Цого року 1 вересня припадає на суботу.