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    Наука та освіта

    Міносвіти дозволило школам самим вирішувати, коли цього року влаштовувати перший дзвоник

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    Міносвіти дозволило школам самим вирішувати, коли цього року влаштовувати перший дзвоник

    Свято можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок

    Рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад окремо.

    У зв'язку з цим, свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

    «Оскільки питання організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти відноситься до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути проведено як 1 вересня, так і 3 вересня»,  - йдеться в повідомленні відомства.

    Цого року 1 вересня припадає на суботу.

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