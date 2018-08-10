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    Думки вголос

    Надлишкові кошти зі столичного бюджету варто витратити на ремонт пришкільних стадіонів

    • Ігор Ляшенко

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    Фото: zn.ua - Надлишкові кошти зі столичного бюджету варто витратити на ремонт пришкільних стадіонів
    Фото: zn.ua

    Шкільні стадіони в Києві - головне прибудинкове місце активного дозвілля не лише дітей, а й дорослих

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    В киевском бюджете - профицит. Есть деньги на дополнительные расходы.

    Я бы сейчас пустил эти деньги на ремонт и оборудование ВСЕХ пришкольных стадионов. Именно всех, а не некоторых, за которые торгуются депутаты – «чтобы в моем округе»…

    Стадионы требуется оградить, починить твердое покрытие (асфальт, искусственное покрытие). Я понимаю, что не удастся превратить грунтовые футбольные поля в травяные, но предпринять меры, чтобы грунт не был грязью – можно. Надо установить футбольные ворота, баскетбольные кольца и крепления для теннисной и волейбольной сеток. Гладкое покрытие на круге для бега. Столы для пинг-понга. Какие-нибудь мишени для дартса. Тренажеры. Лабиринты. Скамеечки для зрителей и молодых мамаш с колясками. Столы и лавки, для настольных игр. На некоторых стадионах надо предусмотреть возможность для экзотических видов спорта (бейсбол, парки для роликов, скейтборда и BMX-а), а также уличных концертов.

    По своей сути школьные стадионы в Киеве – главное придомовое место активного досуга не только детей, но и взрослых. Школьные стадионы есть в пешей доступности всех киевлян. …Так могло бы быть, если бы на этих стадионах было, чем заняться. Сейчас огромные по городским меркам территории пустуют и соблазняют боссов строительных компаний. В год за дорого ремонтируется несколько стадионов, и Кличко их с помпой «открывает». В то время, как надо оборудовать ВСЕ 350 киевских школьных стадионов.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ діти школа ремонт
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