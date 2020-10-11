Міносвіти просить школи піти на двотижневі канікули з 15 жовтня



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Міносвіти просить школи піти на двотижневі канікули з 15 жовтня

Дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі

Міністерство освіти і науки у понеділок, 12 жовтня, рекомендуватиме всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня. Рекомендації надішлють всім школам незалежно від карантинної зони.

Про це заявив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

«Завтра буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно», – написав він.

Водночас закладам профосвіти, фахової передвищої та вищої освіти будуть рекомендувати з 15 жовтня до 15 листопада перейти на дистанційну форму навчання з обов'язковим виїздом студентів з гуртожитків.

«При цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року. Будемо подавати таку пропозицію від МОН та МОЗ на розгляд комісії з ТЕБ та НС», – зазначив Шкарлет.

Т.в.о. міністра додав, що дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).