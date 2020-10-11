Минулої доби в Україні виявлено 4768 хворих на коронавірус
Минулої доби в Україні одужали 937 осіб
За минулу добу від коронавірусу померли 85 осіб
В Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.
Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804).
Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.