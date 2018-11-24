Міносвіти запропонувало обговорити сертифікацію вчителів



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Зауваження та пропозиції до проекту МОН приймає до 9 грудня

Міністерство освіти та науки винесло на громадське обговорення проект положення про сертифікацію педагогічних працівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

«На виконання вимог Закону України «Про освіту» МОН розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників«, що має врегулювати процедуру оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду його роботи. Сертифікація, згідно з проектом, має здійснюватися на добровільних засадах з метою підвищення престижності педагогічної праці та заохочення вчителя до особистісного і професійного зростання», - йдеться у повідомленні.

Проектом передбачено встановлення педагогічному працівникові, у разі успішного проходження сертифікації, доплати у розмірі 20% посадового окладу, а також зарахування сертифікату як проходження атестації.

Зауваження та пропозиції до проекту МОН приймає до 9 грудня.

Нагадаємо, 7 жовтня у столиці були оголошені результати конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. Найкращим учителем 2018 року було названо викладача інформатики із Запоріжжя Олександра Жука. Він займається інклюзивною освітою. Переможець отримав 250 тис. грн та рік безплатного навчання у Дубай на Global Education & Skills Forum 2019 від громадської організації «Освіторія», організатора конкурсу в Україні.

Global Teacher Prize – всесвітній конкурс учителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію заснував у 2014 році мільярдер з Дубая Санні Варкі для того, щоби підкреслити важливість роботи педагогів і той факт, що в усьому світі їхні зусилля варті визнання. Премію стали називати «Нобелівською премією для вчителів».