Науковці дослідили як у мозку зберігаються слова



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За словами дослідників, результати даного дослідження вплинуть на терапію патологій, пов'язаних із дефектами мови

Дослідники створили семантичну систему «розташування» груп слів, яка виявилась подібною для різних людей

Вчені Каліфорнійського університету в Берклі створили детальну карту мозку, що демонструє, де саме зберігаються значення окремих слів. На основі отриманих даних вони створили семантичну систему «розташування» груп слів, яка виявилась подібною для різних людей.

Запропонована семантична система – це області кори півкуль головного мозку, що відповідають за передачу значень окремих слів та навіть груп, подібних за значенням.

Раніше вчені виявили, що певні регіони краще реагують на осмислені слова, аніж на хаотичний набір звуків. Було виокремлено регіони, що краще реагують на абстрактні поняття, дієслова, або навіть послідовності слів, пов’язані однією темою. Однак це був лише початок дослідження. Для того ж, аби створити останню, найбільш повну семантичну карту слів, знадобилась функціональна магнітно-резонансна томографія, яку провели 7 волонтерам.

Нейробіологи виявили, що семантична карта займає близько 100 різних областей в обидвох півкулях мозку, разом вони утворюють характерні візерунки. Науковці, однак наголошують, що схожість семантичної схеми у волонтерів, можна пояснити їх вихованням в одній культурі.

За словами дослідників, результати даного дослідження вплинуть на терапію патологій, пов'язаних із дефектами мови.