Кабмін призначив мовним омбудсменом науковицю з Миколаєва



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Кабмін призначив Тетяну Монахову

Монахова – завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову Уповноваженим із захисту державної мови. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко на Telegram-каналі.

Раніше Міністерство культури, молоді та спорту України внесло на розгляд Кабінету Міністрів кандидатуру Монахової.

«Уповноваженим щодо захисту державної мови Кабмін призначив Монахову Тетяну Василівну», - написав Гончаренко.

Відомо, що Тетяна Монахова – завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, який розташований у Миколаєві.

Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. В 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури».

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Сучасні стратегії текстотворення в українській мові» в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».