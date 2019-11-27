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    Кабмін призначив мовним омбудсменом науковицю з Миколаєва

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    Кабмін призначив Тетяну Монахову - Кабмін призначив мовним омбудсменом науковицю з Миколаєва
    Кабмін призначив Тетяну Монахову

    Монахова – завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

    Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову Уповноваженим із захисту державної мови. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко на Telegram-каналі.

    Раніше Міністерство культури, молоді та спорту України внесло на розгляд Кабінету Міністрів кандидатуру Монахової.

    «Уповноваженим щодо захисту державної мови Кабмін призначив Монахову Тетяну Василівну», - написав Гончаренко.

    Відомо, що Тетяна Монахова – завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, який розташований у Миколаєві.

    Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. В 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури».

    У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Сучасні стратегії текстотворення в українській мові» в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

    Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

     

    Кабмін Верховна Рада освіта мова Миколаїв українська мова наука уряд
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