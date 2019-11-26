Розкрита невідома причина старіння і раку



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Дослідники заявляють, що нова інформація допоможе у розробці нових методів лікування

З віком клітини людини менш ефективно розподіляють ресурси в організмі, що призводить до деградації тканин, остеопорозу, артриту і раку, - дослідники

Вчені Університету Західної Австралії з'ясували, що з віком клітини людини менш ефективно розподіляють ресурси в організмі, що призводить до деградації тканин, остеопорозу, артриту, серцево-судинних захворювань і раку.

Про це повідомляється на сайті Phys.org.

Дослідники виявили, що мітохондрії в кісткових клітинах (остеоцитах) можуть переноситися в інші клітини через розгалужену мережу, що пов'язує остеоцити. Мітохондрії грають важливу роль в метаболізмі і старінні, забезпечуючи клітини енергією.

Передача мітохондрій дозволяє клітинам-реципієнтам регулювати запалення тканин, запобігати пошкодженням і навіть розвивати стійкість до хіміотерапії.

Перенесення здійснюється через ендоплазматичний ретикулум - систему з оточених мембраною порожнин, бульбашок і каналів. Ключову роль в цьому відіграє фермент мітофузін-2, що пов'язує мітохондрії з ретикулумом. З віком активність цього з'єднання знижується, одночасно порушується розподіл мітохондрій і їх перенесення в мережу остеоцитів. Це в свою чергу сприяє більшій ймовірності загибелі клітин і розвитку захворювань.

За словами вчених, отримані дані можуть допомогти в розробці нових методів лікування.

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