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    Здоров'я

    Розкрита невідома причина старіння і раку

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    Дослідники заявляють, що нова інформація допоможе у&nbsp;розробці нових методів лікування - Розкрита невідома причина старіння і раку
    Дослідники заявляють, що нова інформація допоможе у розробці нових методів лікування

    З віком клітини людини менш ефективно розподіляють ресурси в організмі, що призводить до деградації тканин, остеопорозу, артриту і раку, - дослідники

    Вчені Університету Західної Австралії з'ясували, що з віком клітини людини менш ефективно розподіляють ресурси в організмі, що призводить до деградації тканин, остеопорозу, артриту, серцево-судинних захворювань і раку.

    Про це повідомляється на сайті Phys.org.

    Дослідники виявили, що мітохондрії в кісткових клітинах (остеоцитах) можуть переноситися в інші клітини через розгалужену мережу, що пов'язує остеоцити. Мітохондрії грають важливу роль в метаболізмі і старінні, забезпечуючи клітини енергією.

    Передача мітохондрій дозволяє клітинам-реципієнтам регулювати запалення тканин, запобігати пошкодженням і навіть розвивати стійкість до хіміотерапії.

    Перенесення здійснюється через ендоплазматичний ретикулум - систему з оточених мембраною порожнин, бульбашок і каналів. Ключову роль в цьому відіграє фермент мітофузін-2, що пов'язує мітохондрії з ретикулумом. З віком активність цього з'єднання знижується, одночасно порушується розподіл мітохондрій і їх перенесення в мережу остеоцитів. Це в свою чергу сприяє більшій ймовірності загибелі клітин і розвитку захворювань.

    За словами вчених, отримані дані можуть допомогти в розробці нових методів лікування.

    Як повідомлялося, японські вчені навчилися визначати 13 видів раку за краплею крові.

    здоров'я наука хвороби рак
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