Вчені назвали продукти рослинного походження, що можуть серйозно зашкодити здоров'ю



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За словами вчених, небезпеку в сої також несуть гербіциди, якими обприскують рослини

Продукти з сої можуть впливати на гормональний фон, а в окремих випадках провокувати виникнення онкологічних захворювань, - дослідження

Вчені з Франції дослідили, що соєві продукти, які дехто використовує для заміни продуктів тваринного походження, можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє Health.News.

Фахівці проаналізували 55 продуктів з сої, включаючи десерти, соуси і напої, і встановили, що в сої міститься високий рівень фітоестрогенів, які можуть впливати на гормональний фон, а в окремих випадках провокувати виникнення онкологічних захворювань.

За словами вчених, небезпеку в сої також несуть гербіциди, якими обприскують рослини. У Всесвітній організації охорони здоров'я ці речовини класифікуються як «ймовірний канцероген».

Крім того, в сої містяться елементи, що знижують засвоєння кальцію, заліза, цинку, магнію і білка.

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