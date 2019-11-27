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    Здоров'я

    Вчені назвали продукти рослинного походження, що можуть серйозно зашкодити здоров'ю

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    За словами вчених, небезпеку в сої також несуть гербіциди, якими обприскують рослини - Вчені назвали продукти рослинного походження, що можуть серйозно зашкодити здоров'ю
    За словами вчених, небезпеку в сої також несуть гербіциди, якими обприскують рослини

    Продукти з сої можуть впливати на гормональний фон, а в окремих випадках провокувати виникнення онкологічних захворювань, - дослідження

    Вчені з Франції дослідили, що соєві продукти, які дехто використовує для заміни продуктів тваринного походження, можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю.

    Про це повідомляє Health.News.

    Фахівці проаналізували 55 продуктів з сої, включаючи десерти, соуси і напої, і встановили, що в сої міститься високий рівень фітоестрогенів, які можуть впливати на гормональний фон, а в окремих випадках провокувати виникнення онкологічних захворювань.

    За словами вчених, небезпеку в сої також несуть гербіциди, якими обприскують рослини. У Всесвітній організації охорони здоров'я ці речовини класифікуються як «ймовірний канцероген».

    Крім того, в сої містяться елементи, що знижують засвоєння кальцію, заліза, цинку, магнію і білка.

    Нагадаємо, колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун викрила брехню нової влади, розповівши скільки грошей держава виділить на одного пацієнта.

    здоров'я продукти Уляна Супрун держава рослини
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