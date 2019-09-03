Освітній омбудсмен: всі українські школи повинні бути автономними



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Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов

Зміна законодавства про тендери та переведення шкіл на автономію може вирішити низку проблем, вважає омбудсмен

Для вирішення низки проблем у школах, зокрема, щодо «благодійних фондів», усі українські школи мають отримати автономний статус і не залежати від управління освіти.

Про це в ефірі «Громадського» заявили освітній омбудсмен Сергій Горбачов та народний депутат від «Слуги народу» Роман Грищук.

Горбачов зазначив, що зараз Антимонопольний комітет часто блокує тендери, які школи проводять через управління освіти, тому директори вимушені збирати гроші у «благодійний фонд» для вирішення нагальних проблем.

Зміна законодавства про тендери та переведення шкіл на автономію може вирішити цю на інші проблеми, вважає омбудсмен.

«Управління освіти під усілякими благородними приводами блокує перехід шкіл на автономію», - додав він.

Грищук, зі свого боку, також вважає необхідним надати автономію школам, аби кожна мала окрему юридичну особу, а не закуповувала все, аж до туалетного паперу, через управління освіти.

«Але повинен бути готовий до цього директор школи, тому що в нього додаються функції менеджерські, фінансові, в нього відповідальність зростає. Повинен з’явитися в школі бухгалтер, для цього має бути опрацьована методична база, як це все робиться», - наголосив депутат.

Грищук упевнений, поки ці зміни не ухвалять, батьки продовжать здавати гроші до «благодійного фонду» школи.

«Треба дати директорам цю фінансову незалежність. Якщо гроші напряму на школу виділятимуться, то можливо частково це питання вирішиться. Але зараз благодійні внески — це як одна з можливостей отримати живі гроші на дрібні речі або на організацію чогось», - резюмував він.

Напередодні міністр освіти і науки України Ганна Новосад у відеозверненні привітала всіх з початком нового навчального року, а також розповіла про себе та свої погляди.

«Мені здається дуже символічним те, що свою роботу я починаю на початку нового навчального року. Адже, погодьтеся, для кожного з нас саме цей період дає відчуття шансу, можливості поставити нові цілі, нові задачі та нові плани», - зазначила Новосад.

Міністр підкреслила: все, що вона має в своєму житті - завдяки освіті та хорошим вчителям.

Також колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун дала важливі поради щодо навчального року.