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Поліція дала рекомендації батькам школярів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поліція дала рекомендації батькам школярів
Їжу та ліхтарики має підготувати заклад освіти
фото ілюстративне

Дитина повинна мати з собою нотатки батьків

Незабаром українські школярі повернуться за парти – онлайн або офлайн. Якщо ваша дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник. 

Патрульна поліція наголошує, що батькам слід подбати, щоб у наплічнику дитини були:

  • пляшка чистої води;
  • поживні батончики, снеки;
  • нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
  • телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;
  • індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
  • комплект змінної білизни та одягу;
  • улюблена іграшка або річ.

Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти.

«Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів. Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прийдешній навчальний рік відрізнятиметься від попередніх. А їх, до слова, звичайними теж назвати важко – через пандемію коронавірусу. Вона внесла значні корективи у навчальний процес. Проте повномасштабна війна вимагає кардинальніших рішень. На цей раз батькам доводиться самим визначатися із формою навчання, ретельно зважуючи всі ризики.

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Теги: школа окупанти війна

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