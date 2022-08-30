Поліція дала рекомендації батькам школярів

Дитина повинна мати з собою нотатки батьків

Незабаром українські школярі повернуться за парти – онлайн або офлайн. Якщо ваша дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник.

Патрульна поліція наголошує, що батькам слід подбати, щоб у наплічнику дитини були:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти.

«Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів. Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прийдешній навчальний рік відрізнятиметься від попередніх. А їх, до слова, звичайними теж назвати важко – через пандемію коронавірусу. Вона внесла значні корективи у навчальний процес. Проте повномасштабна війна вимагає кардинальніших рішень. На цей раз батькам доводиться самим визначатися із формою навчання, ретельно зважуючи всі ризики.