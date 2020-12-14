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    Наука та освіта

    Профспілки і громадські організації просять Зеленського призначити Шкарлета міністром освіти

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    Автори звернення вважають, що за час своєї роботи в міністерстві Сергій Шкарлет знайшов порозуміння і з освітянами, і з науковцями, здобув їхню підтримку, та продовжив реформування галузі на конструктивних засадах - Профспілки і громадські організації просять Зеленського призначити Шкарлета міністром освіти
    Автори звернення вважають, що за час своєї роботи в міністерстві Сергій Шкарлет знайшов порозуміння і з освітянами, і з науковцями, здобув їхню підтримку, та продовжив реформування галузі на конструктивних засадах

    Очільників громадських організацій трудових колективів освітньої галузі переконані, що Шкарлет має значний управлінський досвід і фахово розуміє проблеми освіти

    Представники громадських організацій – об’єднання трудових колективів закладів вищої, передвищої та професійно-технічної освіти, ректори українських університетів звернулися з проханням до президента України Володимира Зеленського  призначити Сергія Шкарлета Міністром освіти і науки України.

    Про це йдеться у їхньому зверненні до Президента України Володимира Зеленського, — пише РБК-Україна.

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    Профспілки і громадські організації просять Зеленського призначити Шкарлета міністром освіти
    Профспілки і громадські організації просять Зеленського призначити Шкарлета міністром освіти

    За словами очільників громадських організацій трудових колективів освітньої галузі та ректорів, сьогодні працівники освіти та науки роблять все можливе, щоб в часи пандемії та складних фінансових умов зберегти науково-освітній потенціал держави та забезпечити його ефективне функціонування.

    Проте, як зазначають автори звернення, відсутність уже протягом півроку повноправного очільника Міністерства освіти та науки завдають шкоди і освіті, і науці, а також негативно позначаються на авторитеті як самого міністерства, так і освітньої галузі в цілому.

    Автори звернення переконані, що Шкарлет має значний управлінський досвід, фахово розуміє проблеми освіти. А як представник молодої генерації управлінців, поєднує риси інноваційності з професіоналізмом і патріотизмом. Вони переконують, що за час своєї роботи в міністерстві він знайшов порозуміння і з освітянами, і з науковцями, здобув їхню підтримку, та продовжив реформування галузі на конструктивних засадах.

    На думку представників громадських об’єднань освітян, ректорів вищих освітніх закладів відсутність повноправного  міністра, а також прийняті зміни в рамках децентралізації, викликають занепокоєння в подальшому просуванню реформ, оскільки фактично позбавляють керівника галузі в статусі тимчасово виконуючого обов’язки міністра  більшості важелів впливу на формування політики міністерства та вирішення кадрових питань,  ще й напередодні закінчення бюджетного року. На їх думку, це створює загрози гальмування реформ галузі.

    Теги: корупція в Україні освіта Володимир Зеленський Сергій Шкарлет
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