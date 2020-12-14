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    Вимагали щомісяця $3 тис.: трьох столичних поліцейських затримано на здирництві (фото)

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    <p>Правоохоронців затримано &laquo;на гарячому&raquo; після одержання $2,5 тис.</p> - Вимагали щомісяця $3 тис.: трьох столичних поліцейських затримано на здирництві (фото)

    Правоохоронців затримано «на гарячому» після одержання $2,5 тис.

    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці вимагали від громадянина гроші за начебто незаконне зберігання у гаражі бурштину

    Затримано заступника начальника відділу та двох оперуповноважених одного з районних управлінь поліції в Києві та повідомлено їм про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, правоохоронці вимагали від громадянина щомісячний платіж у вигляді тисячі доларів за невжиття заходів реагування за начебто незаконне зберігання у гаражі бурштину.

    Однак, зустрівшись для отримання першого платежу, раніше обумовлена сума здалася замалою, і поліцейські назвали нову суму у розмірі $3 тис.

    Правоохоронців затримано «на гарячому» після одержання ними частини неправомірної вигоди у розмірі $2,5 тис.

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    Вимагали щомісяця $3 тис.: трьох столичних поліцейських затримано на здирництві (фото)
    Вимагали щомісяця $3 тис.: трьох столичних поліцейських затримано на здирництві (фото)
    Вимагали щомісяця $3 тис.: трьох столичних поліцейських затримано на здирництві (фото)

    Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.

    Викриття корупційного злочину проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, та Головним оперативним управлінням ДБР.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал корупція в Україні хабар
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