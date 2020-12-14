Вимагали щомісяця $3 тис.: трьох столичних поліцейських затримано на здирництві (фото)

Правоохоронці вимагали від громадянина гроші за начебто незаконне зберігання у гаражі бурштину

Затримано заступника начальника відділу та двох оперуповноважених одного з районних управлінь поліції в Києві та повідомлено їм про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, правоохоронці вимагали від громадянина щомісячний платіж у вигляді тисячі доларів за невжиття заходів реагування за начебто незаконне зберігання у гаражі бурштину.

Однак, зустрівшись для отримання першого платежу, раніше обумовлена сума здалася замалою, і поліцейські назвали нову суму у розмірі $3 тис.

Правоохоронців затримано «на гарячому» після одержання ними частини неправомірної вигоди у розмірі $2,5 тис.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Викриття корупційного злочину проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, та Головним оперативним управлінням ДБР.