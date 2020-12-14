Україна – перша країна в світі, яка без вакцинації і жорсткого карантину перемогла Covid-19

«Какая разница» скільки реально хворих в Україні, якщо мета – красива статистика, а не реальні результати

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Хочу проаплодировать нашему Кабмину и отдельно Минздраву. Мы первая страна в мире, которая без вакцинирования и без ухода на жесткий карантин победила Covid-19. Статистически. Всего за пару недель сократились показатели официального количества заболевших коронавирусом без каких либо действий. Хотя... Одно действие было. Сократили количество проводимых тестов.

И видите, как это положительно повлияло? Браво! Германия, США, Израиль и Франция должны у нас учиться, как этого хотел Шмыгаль. Но я даю шмыгалион процентов, что до подобных манипуляций они не опустятся. Им важно победить Covid-19, реально снизить количество заболевших и сохранить жизни своих граждан.

На фоне таких цифр жду объявления о том, что локдаун с 8 января по 24 отменяется. Если лицемерить и плевать на граждан, то уж по полной. Да, Володимир Зеленський? Ведь «какая разница» сколько проводить тестов и сколько реально больных в Украине, если цель красивая тенденция в статистике, а не реальные результаты.

Джерело: блог Борислава Берези

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