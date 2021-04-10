Сьогодні відбудеться пробне ЗНО-2021: що потрібно з собою мати

Всі учасники пробного ЗНО мають перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування

Сьогодні у більшості регіонів України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.

В Києві, Чернігівській та Миколаївській областях воно пройде 24 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

До пунктів тестування необхідно з'явитися до 10:50. Тестування розпочнеться близько 11:00.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:

паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);

запрошення-перепустки.

Запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів пробного тестування, розміщено в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Для входу до особистого кабінету учасника ПЗНО необхідно увести логін та пароль, отримані від регіонального центру. Щоб роздрукувати запрошення-перепустку, потрібно скористатися опцією «Сформувати запрошення-перепустку» – документ сформується у форматі PDF і завантажиться автоматично.

На тестування з собою варто взяти:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору,

пляшку з питною водою без етикетки,

засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання – учасники мають перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання – 10 чи 24 квітня – для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку та пройти тестування вдома. Водночас різнитиметься дата внесення відповідей до сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання».

Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до цього сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попереднього плану.

Учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, для яких тестування перенесено на 24 квітня, зможуть унести свої відповіді на той тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Щоб такі учасники якомога повніше ознайомились із іншими тестами пробного ЗНО, з 10 до 28 квітня у кабінетах цих учасників буде розміщено «бонусні тести», які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс 10-28 квітня.

Наприклад, якщо учасник з Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде пробне ЗНО з цього предмета 24 квітня і внесе свої відповіді на завдання цього тесту в період з 24 до 28 квітня. Але уже 10 квітня він може ознайомитися із завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня вносити свої відповіді з цих навчальних предметів до сервісу визначення результатів.

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні 11 квітня, однак закликаємо тих учасників, які проходитимуть оцінювання пізніше, до 24 квітня утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів, на які вони були зареєстровані. Це важливо, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і якнайкраще зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО.

МОН, Український і регіональні центри оцінювання просять учасників пробного ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не наражати себе та інших на небезпеку, стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома.

Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Нагадаємо, пробне ЗНО 2021 у Києві, Чернігівській та Миколаївській областях було перенесено на 24 квітня.