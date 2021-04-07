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    Арахамія розповів, коли Рада відновить пленарні засідання

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    Арахамія заявив, що Рада наступного тижня відновить пленарні засідання - Арахамія розповів, коли Рада відновить пленарні засідання
    Арахамія заявив, що Рада наступного тижня відновить пленарні засідання

    Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання, а також проведе позачергові

    Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада на наступному тижні відновить пленарні засідання і проведе позачергові.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання, а також проведе позачергові. Ми всі добре розуміємо, що в такий скрутний для країни час парламент має працювати вдвічі потужніше і прийняти всі необхідні сьогодні законопроекти», – сказав він.

    За словами Арахамії, «штатного режиму» парламенту не вистачить, оскільки Рада продовжить розглядати численні поправки до земельного законопроект №2194.

    Арахамія додав, що швидкого розгляду вимагають і «інші актуальні для країни питання»: законопроект № 4475, який дозволить захистити українців, які мають борги по кредитах в іноземній валюті.

    Також, за його словами, необхідно розглянути президентський законопроект №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування, зокрема, про позбавлення волі за таке порушення, що є одним з «структурних маяків» МВФ.

    «Ми не можемо собі дозволити відпочивати в такі важкі часи. Тому будемо працювати», – сказав Арахамія.

    Нагадаємо, Верховна Рада скасувала чергові пленарні засідання, заплановані на час локдауна в Києві. Таким чином, нардепи з 20 березня до 13 квітня пішли на карантин.

    Як відомо, майже 200 народних депутатів мали позитивний тест на коронавірус, а деякі перехворіли тричі.

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    Теги: Верховна Рада карантин Руслан Стефанчук Давид Арахамія парламент час коронавірус
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