Арахамія розповів, коли Рада відновить пленарні засідання

Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання, а також проведе позачергові

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада на наступному тижні відновить пленарні засідання і проведе позачергові.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання, а також проведе позачергові. Ми всі добре розуміємо, що в такий скрутний для країни час парламент має працювати вдвічі потужніше і прийняти всі необхідні сьогодні законопроекти», – сказав він.

За словами Арахамії, «штатного режиму» парламенту не вистачить, оскільки Рада продовжить розглядати численні поправки до земельного законопроект №2194.

Арахамія додав, що швидкого розгляду вимагають і «інші актуальні для країни питання»: законопроект № 4475, який дозволить захистити українців, які мають борги по кредитах в іноземній валюті.

Також, за його словами, необхідно розглянути президентський законопроект №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування, зокрема, про позбавлення волі за таке порушення, що є одним з «структурних маяків» МВФ.

«Ми не можемо собі дозволити відпочивати в такі важкі часи. Тому будемо працювати», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала чергові пленарні засідання, заплановані на час локдауна в Києві. Таким чином, нардепи з 20 березня до 13 квітня пішли на карантин.

Як відомо, майже 200 народних депутатів мали позитивний тест на коронавірус, а деякі перехворіли тричі.