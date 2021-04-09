Дистанційне навчання: заступник міністра освіти розказав, чи наздоганятимуть школярі втрачене

Школярі в Україні ретельно готуються до занять, вважає заступник міністра освіти

В Україні через карантин школярі не наздоганятимуть втрачене, бо вони сумлінно готуються до дистанційних занять.

Про це в етері ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

«У цій ситуації в першу чергу страждають сумлінні діти, навантаження на яких збільшилося і які сумлінно вивчають програму, яка викладається в школі. Сподіваюсь, що ми не будемо наздоганяти втрачене, тому що наші діти – вони є особливими. Наші діти є дуже чемними і ретельно готуються до занять. Хочу навести приклад хлопчика з Закарпаття, який першим отримав 798 балів за ЗНО в цьому році і був чемпіоном з цього питання. Він не киянин, не з Дніпра, не з Одеси, не з Миколаєва, а – з гірської місцевості», – сказав Андрій Вітренко.

Заступник міністра освіти наголосив, що дистанційна форма не може повністю замінити очне навчання.

В Україні на дистанційному навчанні перебувають діти 4 882 закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, Міносвіти планує закупити техніку вчителям для дистанційного навчання.