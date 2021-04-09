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    Дистанційне навчання: заступник міністра освіти розказав, чи наздоганятимуть школярі втрачене

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    В Україні на дистанційному навчанні перебувають діти 4 882 закладів загальної середньої освіти - Дистанційне навчання: заступник міністра освіти розказав, чи наздоганятимуть школярі втрачене
    В Україні на дистанційному навчанні перебувають діти 4 882 закладів загальної середньої освіти

    Школярі в Україні ретельно готуються до занять, вважає заступник міністра освіти

    В Україні через карантин школярі не наздоганятимуть втрачене, бо вони сумлінно готуються до дистанційних занять.

    Про це в етері ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

    «У цій ситуації в першу чергу страждають сумлінні діти, навантаження на яких збільшилося і які сумлінно вивчають програму, яка викладається в школі. Сподіваюсь, що ми не будемо наздоганяти втрачене, тому що наші діти – вони є особливими. Наші діти є дуже чемними і ретельно готуються до занять. Хочу навести приклад хлопчика з Закарпаття, який першим отримав 798 балів за ЗНО в цьому році і був чемпіоном з цього питання. Він не киянин, не з Дніпра, не з Одеси, не з Миколаєва, а – з гірської місцевості», – сказав Андрій Вітренко.

    Заступник міністра освіти наголосив, що дистанційна форма не може повністю замінити очне навчання.

    В Україні на дистанційному навчанні перебувають діти 4 882 закладів загальної середньої освіти.

    Нагадаємо, Міносвіти планує закупити техніку вчителям для дистанційного навчання.

    Теги: Міністерство освіти і науки Закарпаття діти освіта навчання карантин школярі
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