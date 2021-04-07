Covid-19 міняє плани. Пробне ЗНО перенесено ще в одному регіоні

Пробне ЗНО у м. Київ, Чернігівській та Миколаївській областях буде проведено 24 квітня

Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання відтерміновується в Миколаївській області з огляду на припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення ЗНО. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Таким чином, пробне ЗНО у м. Київ, Чернігівській та Миколаївській областях буде проведено 24 квітня.

Наразі в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня.

«Незалежно від того, коли саме той чи той учасник/та чи та учасниця проходитиме оцінювання, для нього/неї буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома, однак різнитимуться дати ознайомлення із тестовими зошитами, а також дати внесення відповідей до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання», – зазначає Український центр оцінювання якості освіти.

Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді на завдання всіх тестів пробного ЗНО до цього сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попередніх планів.

Учасники з м. Київ, Миколаївської та Чернігівської областей, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Щоб уможливити якнайповніше ознайомлення цих учасників із іншими тестами пробного ЗНО з 10 до 28 квітня в кабінетах цих учасників пробного ЗНО буде розміщено «бонусні тести» (тести пробного ЗНО, на які учасник не був зареєстрований), які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс з 10 до 28 квітня. Наприклад, якщо учасник з Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде пробне ЗНО з цього навчального предмета 24 квітня й занесе свої відповіді на завдання цього тесту в період з 24 до 28 квітня, але він зможе уже 10 квітня ознайомитися із завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня внести свої відповіді з цих навчальних предметів до сервісу визначення результатів.

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

«Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні уже 11 квітня, однак ми просимо тих учасників, які проходитимуть оцінювання пізніше, до 24 квітня утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів, на які вони були зареєстровані. Це важливо, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і якнайкраще зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО», – йдеться в повідомленні

Український і регіональні центри оцінювання просять учасників пробного ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не наражати себе та інших на небезпеку, стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома. У разі якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання: учасники мають перебувати в масках, мати маленькі дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції із іншими учасниками тестування.

«З огляду на те, що епідеміологічна ситуація є доволі швидкозмінною, просимо учасників напередодні оцінювання обов’язково зайти до своїх кабінетів на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти та ознайомитися із актуальною інформацією щодо проведення пробного ЗНО», – додали в Українському центрі оцінювання якості освіти.

5 квітня стало відомо про перенесення пробного ЗНО у Києві та Чернігівській області.

Наприкінці березня повідомлялося, що через пандемію може бути змінено формат проведення ЗНО-2021.

Раніше Міністерство освіти і науки повідомило, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання, основна та додаткова сесії ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

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