Сьогодні закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2022

На пробне тестування виділяється два дні

Сьогодні – останній день реєстрації для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«До 22 січня охочі взяти участь у пробному ЗНО зможуть зареєструватися. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів перевірити факт зарахування коштів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до 10 березня в кабінетах учасників пробного ЗНО буде розміщено запрошення з інформацією про час і місце проходження пробного тестування.

Зареєструватися можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Участь у пробному тестуванні дає змогу учасникам:

попрацювати з тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт основної сесії ЗНО 2022 року;

попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

психологічно налаштуватися на проходження ЗНО;

навчитися ефективно розподіляти час.

Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 грн. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у такі дати:

19 березня – з української мови, української мови і літератури;

26 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Зазначимо, що реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація на основну сесію ЗНО-2022 стартуватиме 1 лютого.

Результати пробного ЗНО також не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

До слова, у 2022 році зростуть студентські стипендії.

Також нагадаємо, що вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році коливатиметься у межах 213-309 гривень в залежності від регіону проведення ЗНО.