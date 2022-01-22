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    Сьогодні закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2022

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    22 січня &ndash; останній день реєстрації на пробне ЗНО-2022 - Сьогодні закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2022
    22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО-2022
    фото з відкритих джерел

    На пробне тестування виділяється два дні

    Сьогодні – останній день реєстрації для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

    «До 22 січня охочі взяти участь у пробному ЗНО зможуть зареєструватися. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів перевірити факт зарахування коштів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до 10 березня в кабінетах учасників пробного ЗНО буде розміщено запрошення з інформацією про час і місце проходження пробного тестування.

    Зареєструватися можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

    Участь у пробному тестуванні дає змогу учасникам:

    • попрацювати з тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт основної сесії ЗНО 2022 року;
    • попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
    • психологічно налаштуватися на проходження ЗНО;
    • навчитися ефективно розподіляти час.

    Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 грн. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

    Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у такі дати:

    • 19 березня – з української мови, української мови і літератури;
    • 26 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

    У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

    Зазначимо, що реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація на основну сесію ЗНО-2022 стартуватиме 1 лютого.

    Результати пробного ЗНО також не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

    До слова, у 2022 році зростуть студентські стипендії.

    Також нагадаємо, що вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році коливатиметься у межах 213-309 гривень в залежності від регіону проведення ЗНО.

    Теги: ЗНО-2021 реєстрація навчання, школа, освіта
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    Сьогодні закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2022