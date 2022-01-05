Стартувала реєстрація на пробне ЗНО: як подати заявку

Тариф на пробне ЗНО становить в середньому 300 грн, проте вартість відрізняється залежно від регіону

Перше пробне ЗНО пройде 19 березня

В Україні сьогодні, 5 січня, розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«З 5 січня до 22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти буде доступною програма реєстрації охочих узяти участь у пробному ЗНО», – йдеться у повідомленні.

Охочі взяти участь у пробному ЗНО мають заповнити реєстраційну форму, в особистому кабінеті роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, а за п’ять-сім днів – перевірити факт зарахування коштів.

У 2022 році пробне ЗНО відбудеться 19 березня – з української мови, української мови і літератури, а також 26 березня – з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Графіка: Міносвіти

В центрі наголосили, що у день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Тариф на пробне ЗНО становить в середньому 300 грн, проте вартість відрізняється залежно від регіону.

Нагадаємо, що найкращі учасники ЗНО отримають по 100 тисяч премії.

До слова, Міносвіти продовжило терміни вступу іноземних студентів.

Раніше уряд змінив порядок проведення ЗНО. Також Міносвіти оприлюднило нові умови вступу до вишів.