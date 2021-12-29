У 2022 році зростуть студентські стипендії: хто і скільки отримуватиме

У новому році зростуть студентські стипендії

Іменна та академічна стипендія від Кабінету Міністрів становитиме 2500-4000 грн

В Україні з 1 січня 2022 року зростуть стипендії для студентів вишів у 1,5 раза, для студентів профтехучилищ – у 2,5 раза. Такі зміни передбачає Держбюджет-2022.

Якщо 2021 року на стипендії виділялося 3,9 мільярда гривень, то наступного року ця сума становитиме понад 5 мільярдів гривень.

Студентам з 1 січня платитимуть такі стипендії:

бакалаври, спеціалісти, магістри – 2000 гривень (підвищена – 2550 гривень);

студенти технікумів, коледжів, ліцеїв – 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень);

студенти професійних технічних училищ – 1250 гривень.

Академічна стипендія президента України підвищиться до 2750-4400 гривень залежно від типу навчального закладу.

Іменна та академічна стипендія від Кабінету Міністрів становитиме 2500-4000 гривень.

Соціальні стипендії для студентів закладів професійної вищої та вищої освіти для дітей-сиріт і дітей із малозабезпечених сімей також зростуть. Суми будуть такими:

1125 гривень – для студентів закладів вищої освіти;

1425 гривень – для студентів профтехучилищ.

А в майбутньому студентам, які приїхали на навчання до українських університетів із окупованого Донбасу та Криму, стипендію можуть підвищити і до 6500 гривень.

Нагадаємо, 1 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує підвищити розмір стипендій для учнів закладів профтехосвіти, а також студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Читайте також: