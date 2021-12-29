  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    У 2022 році зростуть студентські стипендії: хто і скільки отримуватиме

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У новому році зростуть студентські стипендії - У 2022 році зростуть студентські стипендії: хто і скільки отримуватиме
    У новому році зростуть студентські стипендії
    фото з відкритих джерел

    Іменна та академічна стипендія від Кабінету Міністрів становитиме 2500-4000 грн

    В Україні з 1 січня 2022 року зростуть стипендії для студентів вишів у 1,5 раза, для студентів профтехучилищ – у 2,5 раза. Такі зміни передбачає Держбюджет-2022.

    Якщо 2021 року на стипендії виділялося 3,9 мільярда гривень, то наступного року ця сума становитиме понад 5 мільярдів гривень.

    Студентам з 1 січня платитимуть такі стипендії:

    • бакалаври, спеціалісти, магістри – 2000 гривень (підвищена – 2550 гривень);
    • студенти технікумів, коледжів, ліцеїв – 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень);
    • студенти професійних технічних училищ – 1250 гривень.

    Академічна стипендія президента України підвищиться до 2750-4400 гривень залежно від типу навчального закладу.

    Іменна та академічна стипендія від Кабінету Міністрів становитиме 2500-4000 гривень.

    Соціальні стипендії для студентів закладів професійної вищої та вищої освіти для дітей-сиріт і дітей із малозабезпечених сімей також зростуть. Суми будуть такими:

    • 1125 гривень – для студентів закладів вищої освіти;
    • 1425 гривень – для студентів профтехучилищ.

    А в майбутньому студентам, які приїхали на навчання до українських університетів із окупованого Донбасу та Криму, стипендію можуть підвищити і до 6500 гривень.

    Нагадаємо, 1 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує підвищити розмір стипендій для учнів закладів профтехосвіти, а також студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

    Читайте також:
    Теги: студенти стипендія навчання уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У 2022 році зростуть студентські стипендії: хто і скільки отримуватиме