Реєстрація на пробне ЗНО стартує у середу

Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 грн

На пробне тестування виділяється два дні

Завтра, 5 січня, в Україні розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до 22 січня. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти та науки.

Тариф становить в середньому 300 гривень, проте вартість відрізняється залежно від регіону. Для участі у пробному тестуванні потрібно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Відбудеться пробна сесія:

19 березня - українська мова та українська література;

26 березня - історія України, математика,

математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

Графіка Міносвіти

До слова, у 2022 році зростуть студентські стипендії.

Також нагадаємо, що вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році коливатиметься у межах 213-309 гривень в залежності від регіону проведення ЗНО.

Нагадаємо, ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року, а зареєструватися на нього можна до 1 березня 2022 року.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком:

• фізика – 23 травня;

• хімія – 26 травня;

• українська мова, українська мова і література – 31 травня;

• математика і математика рівня стандарт – 3 червня;

• іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

• англійська мова – 7 червня;

• історія України – 10 червня;

• географія – 14 червня;

• біологія – 17 червня.

Інформацію про результати ЗНО з усіх предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, що найкращі учасники ЗНО отримають по 100 тисяч премії.

До слова, Міносвіти продовжило терміни вступу іноземних студентів.

Раніше уряд змінив порядок проведення ЗНО. Також Міносвіти оприлюднило нові умови вступу до вишів.