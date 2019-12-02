STEM is FEM відправить українську школярку на технологічний фестиваль в Іспанію



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Щоб отримати приз, необхідно успішно подалати два етапи тестування на тему IT, - організатори

30 найуспішніх учасниць запросять на освітній модуль до Києва, де і розіграють основний приз

Благодійний освітній проект STEM is FEM оголосив приз свого другого модулю – участь у Webit Festival Europe в Іспанії.

За словами організаторів, аби отримати приз, необхідно успішно подалати два етапи тестування на тему IT. Перший тривав до 30 листопада на сайті проекту.

30 найуспішніх учасниць запросять на освітній модуль до Києва, де і розіграють основний приз. Окрім фінального конкурсу під час освітнього модулю дівчата познайомляться із жінками, які працюють у IT, поставлять їм свої питання, завітають у компанії, які працюють у цій галузі, прослухають професійні та мотивуючі лекції. Брати участь у конкурсних відборах можуть дівчата, які навчаються у страших класах, ще не поступили до вишу та проживають в Україні.

Webit Festival Europe, на який завітає переможниця проекту – одна з найбільших технологічних подій в Європі. 15 тисяч учасників та майже півтисячі спікерів за 4 дні. Серед спікерів проекту представники найбільших технологічних компаній світу – CISCO, Huawei, Ubuntu, Skyscanner, Amazon, Mastercard, DELL, BMW, Blablacar, Airbus.

Організатори STEM is FEM обіцяють призи і за друге місце. Дві учасниці отримають річну підписку на освітню онлайн платформу Projector Online із доступом до 150 лекцій на теми: графічний дизайн, веб-дизайн і інтерфейси, менеджмент і маркетинг, розробку та game production.

«У якості призу для найактивніших учасниць освітнього модулю ми обрали… можливості. Можливість побувати на технологічному фестивалі у Валенсії та пройти курс навчання на одній з найсильніших освітніх платформ України. На мою думку, саме так потрібно заохочувати сумлінних студенток – надаючи їм шанс глибше познайомитися з професією, та, найголовніше, побувати у потрібний час у потрібному місці», – розповідає один з ініціаторів проекту STEM is FEM, керівник компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Проект STEM is FEM – благодійна освітня ініціатива, яка має на меті мотивувати дівчат обирати STEM-професії, та у майбутньому збільшити присутність жінок в технологічних сферах в Україні.