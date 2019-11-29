Митрополит Української православної церкви захистив кандидатську дисертацію



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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл став кандидатом історичних наук

Тема роботи митрополита – «Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі»

27 листопада відбувся захист дисертації митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Тимофія Зінкевича).

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Української православної церкви.

Тема роботи на здобуття ступеня кандидата історичних наук – «Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі».

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки в Луцьку.

Науковим керівником архієрея був доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України СНУ Михайло Кучинко.

У дисертації розглянуто проблематику впливу християнства, Руської православної церкви, духовенства на становлення й розвиток Києво-Руської держави.

«Зокрема, у доповіді керуючий єпархією зазначив, що церква реагує на сучасні запити суспільства, базуючись на традиціях, закладених у часи Київської Русі», - зазначають у прес-службі.

У процедурі захисту взяли участь науковці з Києва, Львівщини, професорсько-викладацький склад СНУ. Після дискусії вченою радою прийнято одноголосне рішення про присвоєння митрополиту ступеня кандидата історичних наук.

Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Днями ім'я глави Української православної церкви Єпіфанія вперше вшанували на літургії, яку відслужив ієрарх Болгарської православної церкви.

Напередодні Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ надіслав листа на адресу Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яким висловив братню підтримку.

8 листопада Олександрійський патріархат фактично визнав Православну церкву України. «Сьогодні, 8 листопада, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі на його честь у столиці Єгипту під час божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України», - написав речник Київської митрополії Євстратій Зоря.

Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.

Також нагадаємо, що митрополит Епіфаній зробив важливу заяву щодо святкування Різдва. За його словами, зараз важко уявити, скільки часу потрібно, щоб змінити святкування цього великого свята з звичного українцям дня 7 січня. Також Епіфаній попросив українців не забувати молитися про воїнів, які захищають Донбас, а також тих людей, хто проживає на окупованих територіях.