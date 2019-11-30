Посол Угорщини дивується, чому українці не співчувають нацменшині на Закарпатті



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Іштван Ійдярто не бачить проблеми у тому, що випускники українських шкіл з угорською мовою навчання через незнання української мови їдуть вчитися до Угорщини

«Українські школи при Союзі теж перевели на російську», - нагадує дипломат

Посол Угорщини Іштван Ійдярто вважає, що українці повинні розуміти проблеми національних меншин Закарпаття, оскільки самі стикалися з подібним. Таку думку він в інтерв'ю «Главкому».

За словами дипломата, він хоч і народився в Україні і навіть вчився тут у початкових класах, проте української мови не знає.

«Я тільки в початкових класах навчався у Берегово, до переїзду в Угорщину. І другою мовою була російська. Такі часи тоді були. Комунікація між народами в СРСР була російською. В українських школах теж була тоді проблема при Союзі, перевели їх на російську. Тому я не розумію, чому українці не розуміють наші проблеми, коли самі стикалися з таким же», - говорить Ійдярто.

Дипломат стверджує, що попри все у радянські часи «ніхто не очікував від іншого, щоб людина говорила нерідною для себе мовою». «Головним моментом були комунікація і взаємоповага. Я думаю, що це саме те, що зараз потрібно було б ставити пріоритетом перш за все, а не політичні наміри. Люди ж раціональні, якщо їм знадобиться мова, то будуть її використовувати», - впевнений угорський дипломат.

Ійдярто не бачить проблеми у тому, що випускники українських шкіл з угорською мовою навчання через незнання української мови їдуть вчитися до Угорщини. «Я знаю дуже багато киян, які своїх дітей віддали в школи, де мовою викладання є англійська. Це означає, що після школи ці діти зможуть працювати тільки в Англії? Хто повинен вирішувати ці питання? Держава чи батьки? Адже якщо держава вирішує за людей, це не зовсім демократія, це втручання держави», - вважає угорський дипломвт.

Посол каже, що знає приклади угорців, «які початкову освіту отримали угорською, закінчили університети у Львові з викладанням українською і нормально живуть в Україні». «Такі приклади якраз проти логіки, що в Україні зможуть залишатися жити лише ті, які отримали освіту українською мовою. Якщо освіта перейде повністю на українську, то не потрібні будуть викладачі угорської, зруйнується вся підготовка педагогічних кадрів, не потрібні будуть книги, журнали угорською. Це хіба правильно?», - запитує Ійдярто.

До відома, Угорщина вимагає з України те, чого сама ніколи не робила. Попередній посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень раніше в інтерв’ю «Главкому» заявив, що наразі в Угорщині діє закон, який надає право лише на відкриття класу для восьми осіб за бажанням їхніх батьків з нацменшин. Але, за словами дипломата, оскільки українці проживають на всій території Угорщини і вони розпорошені, то ніхто й не вимагав відкриття окремого класу.

Нагадаємо, 14 листопада цього року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

До відома, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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