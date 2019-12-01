Посол Угорщини поспівчував своїм землякам на Закарпатті, бо вчити українську дуже тяжко



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Іштван Ійдярто висловив побоювання, що «змішана система, яку пропонується ввести, призведе до того, що діти ні угорською, ні українською говорити не будуть»

«Дуже складно, є плутанина з російською», - пояснив дипломат, який тепер працює у Києві

Посол Угорщини Іштван Ійдярто розповів в інтерв'ю «Главкому», що вивчати українську мову особисто йому дуже складно, бо є плутанина з російською.

«У своєму житті я навчався тільки угорською. Звичайно, після школи життя склалося так, що потрібно вивчати інші мови. Проте, на мій погляд, якщо у тебе є знання, отримані рідною мовою, потім будь-якою мовою ти зможеш їх передати і використовувати», - вважає Ійдярто і додає, що «Угорщину зараз представляють як країну, яка блокує освітню реформу в Україні, але це не так».

«Найголовніший аргумент української сторони - це те, що угорці або інші нацменшини погано або взагалі не розмовляють українською мовою. Але ж це знову питання підходу, питання можливостей: скільки годин на тиждень тієї чи іншої мови (викладається – «Главком»). Український підхід полягає в тому, що з 5 по 11 клас більшість предметів будуть викладатися українською. Наш підхід - дитина має вивчати предмети на своїй рідній мові, оскільки саме на рідній мові краще засвоюється матеріал. Українська викладалася б п'ять разів на тиждень. Думаю, це дозволило б вивчати її не гірше, ніж так, як пропонує українська сторона», - пояснює дипломат.

Ійдярто висловив побоювання, що «змішана система, яку пропонується ввести, призведе до того, що діти ні угорською, ні українською говорити не будуть».

До відома, Угорщина вимагає від України те, чого сама ніколи не робила. Попередній посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень раніше в інтерв’ю «Главкому» заявив, що наразі в Угорщині діє закон, що надає право лише на відкриття класу для восьми осіб за бажанням їхніх батьків з нацменшин. Але, за словами дипломата, оскільки українці проживають на всій території Угорщини і вони розпорошені, то ніхто й не вимагав відкриття окремого класу.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.